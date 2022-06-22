يا سلام عليها بالسكر قرص السمسم في البيت لأحلى فطار

قرص السمسم يعد من المعجنات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار مع كوب اللبن في وجبة الفطور، وتتميز القرص بالسمسم بطعمها الرائع وقوامها الهش والكثير من الأمهات يرغبون عملها في المنزل؛ حيث أنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود في عملها، لذلك قد أعددنا لكم أفضل طريقة لعملها في المنزل في مقالنا هذا.

قرص السمسم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمله في المنزل بكل سهولة، كما أنه من المخبوزات الشهية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ومكوناته متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة بيرة.

نصف كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ماء دافئ للعجن على حسب الحاجة.

مقادير الحشو والوجه

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من القرفة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

سمسم على حسب الكمية.

ثلاث ملاعق من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

قرفة على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يمكنك عمل القرص بالسمسم في المنزل من خلال بعض المكونات التي عرضناها لكم في السابق؛ حيث أنها من ألذ المخبوزات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، وهي تعد بكل سهولة ولا تستهلك مجهود في طريقة عملها، والخطوات هي كالتالي: