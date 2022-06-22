نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكل بيحبها شاورما الفراخ أفضل من أشهر المطاعم في المنزل في المقال التالي

شاورما الفراخ تعتبر من ألذ الوصفات التي تتنوع وتختلف تبعا للبلد المعدة طريقة إعداد الشاورما السورية أو الشاورما اللبنانية تختلف نسبيا عن الشاورما المصرية، حيث تقدمها المطاعم الفخم بالذ الطرق ومختلف الأشكال فيتم تقديمها بأكثر من طريقة إلا أن أساس تحضير الشاورما بالفراخ ثابت وذلك ما سنتناولها بالتفصيل في السطور التالية من خلال موقعنا، كي يمكنك سيدتي تحضير ألذ الأكلات التي تقدم بالمطاعم الشهيرة في المنزل بكل سهولة وفي خطوات بسيطة وسلسلة وتغنيك عن الشراء من الخارج ولكن بنفس الطعم تماما. طريقة عمل الشاورما الفراخ نقدم لكم واحدة من أبسط الطرق لإعداد الشاورما بالفراخ في أشهر المطاعم وافخم المحلات كالتالي: كيلو صدور فراخ أو بانيه.

ثلاث ملاعق كبار من الزبادي.

رشة من الفلفل الأسود.

رشو من قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من البابريكا.

رشة من الثوم البودر

رشة من الملح

ربع كوب من الزيت

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

قرنين فلفل الوان.

قرن فلفل حار.

حبتين من الطماطم.

بصلة كبيرة شرائح.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين بقدونس أخضر مفروم. طريقة عمل الشاورما الفراخ نحضر بولة كبيرة ونقوم بتقطيع الفراخ الي قطع طالبة صغير أو أصابع ونضعها في البطولة بعد غسلها جيدا.

يضاف إليها الزنجبيل والملح والفلفل والكركم والكاري …وغيرها من التوابل السابقة ويضاف الزبادى وتقلب الفراخ في التتبيلة جيدا.

توضع في الثلاجة لمدة اثني عشر ساعة أو أكثر.

نحضر الفلفل والبصل والطماطم ويتم تقطيعها إلى شرائح طولية.

نحضر طاسة على نار عالية ونضع الفراخ بالتواصل ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الفراخ اللي الأبيض.

نضيف البصل والفلفل الألوان ونقلبهم جيدا مع الفراخ ونضيف الطماطم ويتم تقليبهم لمدة ٣ دقائق.

ثم نبدأ النار ونغطي المقلاة لمدة خمس دقائق حتى تتشرب التوابل و تنضج الفراخ.

نرش البقدونس علي الشاورما بعد أن تستوي ويتم غرفها في أطباق وتقدم مع العيش البلدى.

أو يمكن تقديمها مع عيش الكيزر أو الفينو، ويمكنكم التعرف على طريقة إعداد خبز الشاورما من خلال تصفح موقعنا. عمر شويل - جدة الكل بيحبها شاورما الفراخ أفضل من أشهر المطاعم في المنزل - ثقفني

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