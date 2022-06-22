ملعقة من زيت الزيتون على القهوة معجزة هتحقق حلمك في 3 أيام فقط الأطباء ينصحون بالوصفة هترجعك للشباب

الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة قد تكون هي حلك المثالي بدلا من تجربة الكثير من العلاجات الكيميائية التي تضر بصحة بشرتك وتعمل على ظهور علامات تقدم العمر سريعاً، ومن أهم مكونات الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة زيت الزيتون، حيث يمتلك ذلك الزيت الطبيعي مجموعة من الخصائص التي من أهمها معالجة البشرة والمحافظة على ترطيبها وحمايتها من تخلل البكتيريا فيها، ولذلك إليكم من خلال موقعنا وصفة زيت الزيتون على القهوة للعناية ببشرتك من خلال موقعنا .. تابعونا.

ملعقة من زيت الزيتون على القهوة معجزة هتحقق حلمك ونصائح قبل الاستخدام

هناك بعض النصائح عليك الاهتمام بها عند القيام باستخدام ماسك القهوة وزيت الزيتون على بشرتك، ومن اهم تلك النصائح ما يلي:

يلزم أن يتم ترك قناع زيت الزيتون والقهوة على البشرة لمدة تتراوح من عشرة دقائق إلى ثلث ساعة على حسب رغبتك.

يفضل وضع السكر الأبيض بوصفة القناع للعمل على تقشير البشرة وتخليصها من الجلد الميت.

يفضل استخدام البن الغامق في عمل وصفة زيت الزيتون والبن للعناية بالبشرة لفعاليته في العناية بالبشرة وترطيبها.

يفضل عدم استبدال زيت الزيتون بأي نوع آخر من الزيوت في عمل تلك الوصفة لأنه يعمل على محاربة البكتيريا ولا يعمل على سد المسام نهائيا.

من الأفضل أن يتم عمل ذلك الماسك الطبيعي مرتان في الأسبوع، بالإضافة إلى إلزامية استخدامه على بشرة نظيفة تماما.

يلزم بعد الانتهاء من عمل تلك الوصفة أن يتم تنظيف البشرة باستخدام الماء الفاتر وليس الماء الساخن من أجل ضمان سد مسام البشرة قبل الخروج.

يمكننا إضافة القليل من ماء الورد عند عمل تلك الوصفة من أجل الحصول على نضارة وتفتيح للشبرة بشكل أفضل.

ماسك القهوة وزيت الزيتون للبشرة

يمكننا تحضير قناع زيت الزيتون والقهوة الطبيعي للعناية بجميع أنواع البشرة من خلال القيام بالآتي:

المكونات:

ملعقة ونصف من البن.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام: