نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة بانثينول احصلي على وجه ابيض كالثلج وبشرة مشدودة وشبابية وكانك بعمر العشرين وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى كريم في الصيدلية يعمل على شد الجلد بشكل فعال ويزيل التجاعيد والنمش. كريم البانثينول من أكثر أنواع كريمات البشرة شهرة وله العديد من التأثيرات الفعالة والسريعة التي تظهر بعد التطبيق مباشرة. كما أن لها استخدامات عديدة للبشرة والشعر والعناية بالمناطق الحساسة ، وذلك لأنها تزيد من مرونة الجلد وترطب البشرة ، لأنها تصل إلى عمق الجلد وتدوم لفترة طويلة ، والأهم من ذلك أنها آمنة. كريم لا يترك اي اثار جانبية بين طبقات الجلد لانه يتكون من مركبات طبيعية تساعد على تلطيف البشرة بشكل سريع ودون التسبب في اي ضرر لها ، وكثير من الناس الذين يتقبلونها سنعرض لكم اليوم من أهم فوائد كريم الكحول للبشرة وكيفية استخدامه. مغرفة من كريم البانثينول لشد الوجه ، حيث تبحث الكثير من النساء عن طرق لشد الوجه بشكل طبيعي لمنع ظهور التجاعيد مع تقدمهن في العمر ، وهي غير جذابة ومزعجة للغاية ، فبدلاً من اللجوء إلى الإجراءات التجميلية ، نقدم لك بعضًا منها. أقنعة الوجه الطبيعية للمساعدة في تماسك الوجه والجلد لإطلالة أكثر شبابًا ، فهي تعتمد على مكونات بسيطة يمكن العثور عليها في كل منزل وهي غير ملحوظة

خلطة كريم البانثينول لتبييض الوجه وشد التجاعيد

مكونات خلطة كريم البانثينول لشد وتبييض الوجه:

ملعقة من كريم البانثينول

١ حبة خيار

ملعقة عسل ابيض

طريقة تحضير خلطة كريم البانثينول:

قومي بخلط كلا من الخيار والعسل والكريم بدون اضافة اي شيء اخر في الخلاط الكهربي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم ، ثم قومي بدهن الوجه والرقبه بالخليط وتترك حتى يجف تماما قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ ، ثم كرري هذه الوصفة مرتان اسبوعيا وستجدين بشرتك اصبحت مشدودة وشبابية وبيضاء كالثلج

ماسك كريم البانثينول والكركم لشد التجاعيد وتجديد الخلايا

مكونات الماسك :

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول

نصف ملعقة كركم

بياض بيضه واحده

ملعقة من العسل الابيض

طريقة تحضير الماسك :

قومي بمزج كلا المكونات السابقه حتى تختلط ببعضها البعض وتخصلي على خليط كريمي ، ثم قومي بتطبيق الماسك على البشرة والرقبة حتى بتوزع تماما ، ثم اتركيه مدة ثلث ساعة حتى يجف الماسك ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر ، ويكرر الماسك مرة واحده اسبوعيا وستحصلين على نتيجة مذهلة في شد التجاعيد.