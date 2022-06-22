نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب سحري وجبار لإذابة دهون الكرش وتخسيس البطن في 3 أيام فقط وهتتخلصي من البطن المدلدلة المترهلة في المقال التالي
مشكلة ترهل البطن وازدياد دهون الكرش وخاصة عند النساء اللاتي مررن بفترة حمل وولادة من أصعب المشاكل المعقدة وأكثرها انتشارا، ويرجع ذلك لتكدس الدهون في تلك المنطقة بشكل كبير بالمقارنة مع باقي أجزاء الجسم، ولقد تم اكتشاف مشروب سحري طبيعي سيمكنك بسهولة من التخلص من دهون المعدة والوزن الزائد في 3 أيام فقط دون أن تتعرض لأي ضرر أو تحتاج لدفع الكثير من الأموال، وإليكم المشروب السحري لتخسيس البطن والكرش في 3 أيام من خلال موقعنا .. تابعونا.
كوب سحري وجبار لإذابة دهون الكرش
هي من الوصفات الطبيعية التي تمنك من تخسيس دهون الكرش في ثلاثة أيام فقط، ويمكننا التعرف على كيفية تحضير ذلك المشروب من خلال الآتي:
المكونات:
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.
- كوب واحد من الماء.
- مقدار ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار كوب فارغ ونضع فيه جميع المكونات التي قمنا بذكرها مع تقليبها باستخدام لعقة خشبية.
- وبعد ذلك نحرص على تناول ذلك المشروب لمدة ثلاثة أيام على الريق قبل تناول وجبة الإفطار.
- وسنلاحظ بعد مرور الثلاث أيام تخسيس الجسم وفقد الكثير من نسب الدهون الموجودة حول منطقة البطن.
- ترجع فاعلية تلك الوصفة في دورها الهام في حرق الدهون ومد الجسم بالعناصر الغذائية التي تعالج مشاكل عسر الهضم وغيرها من المشاكل الأخرى.
وصفة الليمون مع الكمون
يمتلك كل من الليمون والكمون فاعلية كبيرة في حرق الدهون الموجودة بالجسم، ولذلك يتم استخدامهم في عمل الكثير من وصفات التخسيس ويمكننا التعرف على كيفية تحضير مشروب التخسيس بالليمون والكمون من خلال الآتي:
المكونات:
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.
- شريحتان من الليمون.
- كوب واحد من الماء.
طريقة التحضير:
- عليك بإحضار وعاء ونضعه على النار ونضع فيه جميع المكونات التي أحضرناها ونضعها على النار ونتركها حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نرفعها.
- وبعد ذلك نترك الخليط حتى يهدأ ويبرد من السخونة ونقوم بتصفيته من المكونات ونضع الماء المصفى في كوب فارغ.
- وعلينا بتناول ذلك الماء على الريق يوميا لمدة ثلاثة أيام متواصلة وسنلاحظ القضاء نهائيا على الدهون الموجودة بمنطقة البطن والمعدة.
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