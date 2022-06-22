كريم القهوة للبشرة هيحقق حلمك في 5 أيام فقط بنصيحة من الأطباء نتيجته خيال على البشرة من الاستخدام الأول

تعاني فئة كبيرة من السيدات من مشاكل العناية بالبشرة بشكل يومي ويرجع ذلك لعدم إتباع روتين صحي يعمل على حماية البشرة من المؤثرات الخارجية والتي تتمثل في الأتربة وأشعة الشمس والحراة المرتفعة أو البرودة وغيرهم الكثير من العوامل الأخرى، ولذلك لابد من أن تحرص كل سيدة على العناية اليومية من خلال تجربة بعض الوصفات الطبيعية، وتعتبر وصفة زيت الزيتون مع القهوة من الوصفات الطبيعية التي تقدم الكثير من الفوائد للبشرة والتي سنوضحها لكم من خلال موقعنا .. تابعونا.

كريم القهوة للبشرة هيحقق حلمك في 5 أيام

يمنح ماسك زيت الزيتون والقهوة الكثير من الفوائد العلاجية للبشرة، ومن اهم تلك الفوائد ما يلي:

يعمل ذلك الماسك على تفتيح البشرة كمن خلال التقشير الكامل لها وإزالة طبقات الجلد الميت.

التخلص من اسمرار البشرة بالإضافة إلى معالجة البقه السمراء التي قد تظهر على طبقات البشرة المختلفة.

القدرة على ترطيب البشرة وتغذيتها ومنجها النضارة المطلوبة لبقائها صحية دون أي التهابات.

منح البشرة مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تعمل على تهدئة البشرة بشكل كبير عند التعرض لأي عوامل خارجية ضارة.

لذلك الماسك قدرة على تجديد خلايا البشرة باستمرار مما يقيد من اسمرار البشرة أو تواجد البكتيريا عليها أو ظهرن الحبوب.

يفيد ذلك الماسك العلاجي على التخلص من الرؤوس السوداء التي قد تظهر على البشرة نتيجة اتساع المسام أو نتيجة التعرض للأتربة بشكل مستمر.

طريقة تحضير قناع زيت الزيتون والقهوة

يمكننا تحضير ذلك الماسك بسهولة من خلال مكونات بسيطة تتواجد في كل منزل، ويمكننا التعرف على المكونات وطريقة الاستخدام من خلال الآتي:

المكونات:

ملعقة واحدة من البن المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: