طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج على أصولها خطوة بخطوة بطريقة المطاعم

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الكبسة السعودية بالدجاج على اصولها، من أشهر الوجبات والوصفات العربية هي الكبسة السعودية وهناك نوعين من الكبسة باللحمة والدجاج وكل منهم له طعمه المميز و طريقة تحضيره الخاص، حيث تتميز دول الخليج بالمطبخ العربي الأصلي فهناك مئات الوصفات الشهية واللذيذة التي تعودنا على تناولها في المطاعم والمحلات، وسنقدم لكم طريقة تحضير أشهى هذه الوصفات وهي الكبسة السعودية بالدجاج يمكنك تقديم هذه الوجبة في العزومات والتجمعات فهي من الوجبات المغذية جدًا.
مقادير الكبسة السعودية بالدجاج
هناك مئات الأكلات التي اشتهرت بها دول الخليج ويأتي الزائرين من جميع دول العالم لتناول هذه الوصفات والاكلات في المطاعم والمحلات، ومن أشهر هذه الوجبات هي الكبسة السعودية التي يشتهر به المطبخ السعودي الأصيل، فهي من الأكلات المميزة جدًا المغذية ويوجد لها طريقتين طريقة باللحمة والاخري بالدجاج، وسنقدم لكم الكبسة السعودية بالدجاج، المكومات هي:
- 3 كوب أرز بسمتي.
- 6 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.
- 3 حبة كبيرة بصل مقطع شرائح رفيعة و رقيقة.
- دجاجة مقطعة 8 قطع.
- 3 حبة كبيرة طماطم مقشرة، بدون بذور مفرومة.
- ربع كوب معجون طماطم.
- 2 حبة ليمون مجفف.
- 6 فصوص حبهان صحيحة.
- عود قرفة.
- 4 فصوص قرنفل.
- 2 ورق غار.
- 4 فصوص فلفل أسود صحيحة
- ملح.
- 2 ملعقة صغيرة بهارات الكبسة
طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج
دائما عند العزومات والتجمعات تقع الأمهات والسيدات في حيرة تحضير الطعام وهذا لأنها تريد أن تحضر وصفات تكون شهية ومميزة ويفضلها الجميع، لذلك تعد وصفة الكبسة السعودية بالدجاج من أحلي الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المناسبات والعزومات فهي من الأكلات المشبعة والمغذية جداً و تقدم بطريقة شهية كما أنها من الأكلات المحببة عن الجميع، والطريقة الأصلية لتحضيرها هي:
- في البداية نقوم بغسل الأرز بالماء ثم ننقع الأرز في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك نأتي بإناء كبير ونقوم بوضع السمن والقليل من الزيت وعندما يسخن نضيف البصل المقطع رفيع ورقيق.
- نقلب البصل حتى يأخذ اللون الذهبي بعد أن يأخذ اللون الذهبي نرفعه من على الزيت ونتركه على جنب ونصفيه من الزيت.
- نضع قطع الدجاج في نفس الإناء في زيت البصل ولابد أن يكون الزيت ساخن نقلب الدجاجة لمدة 5 دقائق مع إضافة الحبهان والقرنفل و الليمون المجفف وعود القرفة حتى يتغير لونها على درجة حرارة متوسطة وهذه الخطوة مهمة لكى تغلق مسام الدجاجة ولا تخرج سوائل بعد ذلك.
- نضيف على الدجاج نصف كمية البصل المحمر والطماطم المفرومة ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نضع على الدجاجة 4 أكواب من الماء المغلي.
- تغطى على الإناء ونترك الدجاج حتى تأخذ ¾ تسوية مقدار 30 دقيقة.
- بعد هذه المدة نضيف بهارات الكبسة والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع الدجاج.
- ثم نصفي الأرز من ماء النقع، ونقوم بوضعه على سطح الدجاج ونقلب بهدوء.
- نضيف القليل من الماء المغلي إذا احتاج الأمر، لابد أن يكون المرق حوالي 1سم فوق سطح الأرز.
- نترك الكبسة السعودية بالدجاج على نار مرتفعة الى ان تغلى ونتركها حتى تتشرب المرق.
- نغطي على الكبسة ونتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى يتم تسوية الكبسة.
- بعد ذلك نضع الكبسة في طبق التقديم و نوزع البصل المحمر على السطح، وتزيين بالمكسرات والزبيب وتقدم إلي الطعام بالصحة والهنا.
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