طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج على أصولها خطوة بخطوة بطريقة المطاعم

الكبسة السعودية بالدجاج على اصولها، من أشهر الوجبات والوصفات العربية هي الكبسة السعودية وهناك نوعين من الكبسة باللحمة والدجاج وكل منهم له طعمه المميز و طريقة تحضيره الخاص، حيث تتميز دول الخليج بالمطبخ العربي الأصلي فهناك مئات الوصفات الشهية واللذيذة التي تعودنا على تناولها في المطاعم والمحلات، وسنقدم لكم طريقة تحضير أشهى هذه الوصفات وهي الكبسة السعودية بالدجاج يمكنك تقديم هذه الوجبة في العزومات والتجمعات فهي من الوجبات المغذية جدًا.

مقادير الكبسة السعودية بالدجاج

هناك مئات الأكلات التي اشتهرت بها دول الخليج ويأتي الزائرين من جميع دول العالم لتناول هذه الوصفات والاكلات في المطاعم والمحلات، ومن أشهر هذه الوجبات هي الكبسة السعودية التي يشتهر به المطبخ السعودي الأصيل، فهي من الأكلات المميزة جدًا المغذية ويوجد لها طريقتين طريقة باللحمة والاخري بالدجاج، وسنقدم لكم الكبسة السعودية بالدجاج، المكومات هي:

3 كوب أرز بسمتي.

6 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

3 حبة كبيرة بصل مقطع شرائح رفيعة و رقيقة.

دجاجة مقطعة 8 قطع.

3 حبة كبيرة طماطم مقشرة، بدون بذور مفرومة.

ربع كوب معجون طماطم.

2 حبة ليمون مجفف.

6 فصوص حبهان صحيحة.

عود قرفة.

4 فصوص قرنفل.

2 ورق غار.

4 فصوص فلفل أسود صحيحة

ملح.

2 ملعقة صغيرة بهارات الكبسة

طريقة تحضير الكبسة السعودية بالدجاج

دائما عند العزومات والتجمعات تقع الأمهات والسيدات في حيرة تحضير الطعام وهذا لأنها تريد أن تحضر وصفات تكون شهية ومميزة ويفضلها الجميع، لذلك تعد وصفة الكبسة السعودية بالدجاج من أحلي الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المناسبات والعزومات فهي من الأكلات المشبعة والمغذية جداً و تقدم بطريقة شهية كما أنها من الأكلات المحببة عن الجميع، والطريقة الأصلية لتحضيرها هي: