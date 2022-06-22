بطعم خرافي.. طريقة عمل كريب الفراخ البيتي بأقل التكاليف ومعرفة عمل العجينة

طريقة عمل كريب الفراخ، لكل عشاق الكريب والذين يبحثون عن طريقة إعداده بطريقة سهلة وسريعة، تعد هذه الأكلة من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار والتي لا تحتاج لوقت لتحضيرها، فيتم إحضار العجينة الخاصة به بكل سهولة ويسر وبمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ، ويمكنك حشوه بأكثر من مذاق رائع فيوجد منه الحلو والحادق، علاوة على ذلك تقوم بإضافة الحشوة التي ترغب فيها، فيمكنك تحضير حشوة الكريب الحلو بالنوتيلا والموز وكذلك تستطيع تحضير الحادق بإضافة اللحمة المفرومة أو بالبسطرمة وكذلك بالفراخ، وهو حديثنا اليوم لتحضيره بطريقة سهلة وسريعة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل كريب الفراخ البيتي

تستطيع تحضير الكريب بمكونات بسيطة والتي تتمثل في الآتي:

تحضير العجينة:

تقوم بإحضار مقدار كوب من الدقيق لإعداد العجينة.

كوب من اللبن المضاف له رشه ملح ورشة فلفل أسمر.

بيضة.

تحضير الحشوة

يتم إحضار كوب من الدجاج المقطع إلى مكعبات صغيرة.

بصله مفرومة ناعم وفص ثوم ناعم جداً.

فلفل أخضر مقطع إلى أجزاء صغيرة.

القليل من الملح والفلفل الأسمر وبهارات الدجاج.

مقدار قليل من الزيت.

جبنه شيدر.

طريقة تحضير كريب الفراخ

يتم تحضيره بكل سهولة ويسر من خلال الآتي:

تقوم بتحضير العجينة من خلال وضع كافة المكونات من لبن ودقيق وبيض وملح وفلفل أسمر وخلطهم جيداً.

يتم إحضار الصينية الخاصة بالكريب وتمسح بالزيت.

تقوم بوضع القليل من الخليط وتوزعه في كافة الصينية لتمام النضج وتقلب العجينة ويرص على قطعة قماش ويغطى جيداً.

يتم إتباع هذه الطريقة لحين الانتهاء من كمية الخليط.

تقوم بإعداد الحشوة من خلال إحضار صينية وتضع بها القليل من الزيت ثم تضيف البصل وتقلبه لحين أن يدبل وتضيف عليه الثوم وكافة البهارات.

يتم إضافة كل من الفلفل الأخضر والدجاج المقطع إلى أجزاء ويشوح جيداً ويضاف عليهم القليل من الماء لتمام النضج.

تقوم بإحضار الكريب وإضافة بداخله الحشوة والقليل من الشيدر والقيام بلفه جيداً ووضعة على الصينية الساخنة وتقليبه وتقوم بعمل باقي الكريب بنفس الطريقة لحين الانتهاء من الكمية.

يتم وضعة في طبق التقديم بجانب البطاطس المقلية والمخلل.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل كريب الفراخ ومكوناته وكذلك تعرفنا على طريقة تحضيره وإعداده لتناول أفضل كريب بطريقة سهلة وسريعة يتشابه مع كريب المطاعم.