حلوى بدون فرن أصابع جوز الهند بالشكولاتة بطعم حكاية أحلى من الجاهزة

أصابع جوز الهند بالشكولاتة من أجمل الحلويات الباردة التي يقبل على تناولها عدد كبير من الكبار والصغار، وهى تتميز بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تجذب الكثير من الناس إليها، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة وتسطيع الأمهات والقيام بعملها في البيت بكل سهولة بدل من شراء الحلويات الجاهزة التي لا نعرف مصادرها، وهى حلوي سريعة التحضير وتتميز بخفة قوامها ومذاقها الرائع الجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

تتكون الحلوى من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من جوز الهند.

كوب من الحليب المكثف.

كوب من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب من الشكولاتة السائلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز الهند بالشكولاتة خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع بها جوز الهند، ثم نضيف إليه الحليب المكثف، والحليب السائل، والفانيليا ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجينة. نقوم بتشكيل الخليط على شكل أصابع متوسط الحجم، ثم نرصها على صينية كبيرة ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك. بعد مرور ربع ساعة نخرج الصينية من الثلاجة ونحضر الشكولاتة السائلة ونضع بها الأصابع ونغمسها جيداً. نقوم بإخراج الأصابع من الشكولاتة ونضعها على الصينية مرة أخرى، ثم ندخل الصينية الفريز حتى تتماسك تماماً. ثم نحضر طبق التقديم ونرص عليها الأصابع ونقدمها بجانب المشروبات بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها عند عمل الحلويات الباردة بالمنزل وهى كما يلي:-