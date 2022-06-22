بطريقة الكوافيرات.. اصبغي شعرك في المنزل باللون الزيتوني الجذاب كالمحترفين

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صبغ الشعر باللون الزيتوني، يعد صبغ الشعر باللون الزيتي هو أحد ألوان صبغات الشعر المميزة والجميلة التي ترغب أغلب النساء في الحصول عليها، ودرجة اللون الزيتوني عبارة عن الشعر الأشقر المائل إلى اللون الرمادي الزيتوني، ولصبغ درجات الشعر بهذا اللون لابد من عمل بعض الخلطات الكيميائية، حتى تعمل على منح شعر المرأة عدة تدرجات لونية جذابة ورائعة، وتتميز صبغة الشعر باللون الزيتوني بأنها تبقى دائمة على الشعر حتى مدة ثلاثة أشهر، أو بحد أقصى ستة شهور، وذلك يتوقف على حسب نوع الصبغة، أو يعود الأمر إلى التركيبة الخاصة بالصبغة. صبغ الشعر في المنزل باللون الزيتوني ثوب مخصص للوقاية من الصبغات.

سوف نحتاج إلى مشط لتقسيم الشعر.

كما سوف نستخدم صبغة كيميائية مخصصة لصبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني.

ملاقط الشعر.

2 من القفازات الواقية، وذلك حتى لا تؤثر الصبعة على اليدين.

كمية من الفازلين.

وعاء من البلاستيك، وذلك حتى نضع الصبغة بداخله ثم نقلبها جيدًا حتى تمام الامتزاج.

فرشاة مخصصة لتوزيع الصبغة على الشعر.

عبوة من درجة اللون أشقر رمادي فاتح.

كذلك سوف نحتاج عبوة من درجة لون أشقر رمادي فاتح جداً.

عبوة واحدة من اللون الأخضر.

كما سوف نحتاج إلى هيدروكسيد عيار 40%، وكذلك نحتاج هيدروكسيد عيار 20%.

ملعقة واحدة كبيرة من بودرة سحب لون.

سوف نحتاج إلى كمية من بلسم الشعر. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البداية نقوم بارتداء القفازات في اليد، ثم يتم ارتداء الثوب الواقي من صيغة الشعر.

نقوم بعد ذلك بدهن المنطقة في أعلى الجبهة وكذلك المنطقة خلف الأذنين والرقبة باستخدام الفازلين، وذلك يمنع من تلامس هذه المناطق للصبغة.

يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام متساوية تقريبًا، وذلك من خلال استخدام مشط التقسيم والملاقط.

نقوم بوضع عبوة صبغة درجة اللون الأشقر الرمادي الفاتح مع صبغة درجة اللون الأشقر الرمادي الفاتح جداً مع بعضهما البعض.

نضيف فوقهم كمية مناسبة من بودرة سحب اللون.

كذلك نقوم بإضافة هيدروكسيد عيار40%، وذلك بمقدار حوالي 4 ملاعق ذات حجم كبير داخل وعاء الصبغة.

نحرص على خلط كافة المكونات بصورة جيدة، وذلك حتى يصير القوام الذي لدينا ناعم يشبه القوام الكريمي.

يتم توزيع الصبغة على خصل الشعر، وذلك من خلال استخدام الفرشاة المخصصة للصبغة.

يفضل الابتعاد بمقدار 2 سم عن جذور الشعر.

يتم استكمال باقي خطوات صبغ الشعر بنفس الطريقة.

بعد ذلك تترك الصبغة على الشعر لمدة حوالي 25 دقيقة فقط، وذلك حتى يصير لون الشعر أفتح، ويتحول الشعر من درجة اللون الغامق إلى درجة اللون الأشقر الرمادي.

نكرر نفس الطريقة ولكن نقوم باستبدال الهيدروكسيد عيار 40% ونستخدم هيدروكسيد عيار 20%.

نقلب كافة المكونات حيدًا، ثم يتم توزيعها على جذور الشعر.

تترك الصبغة فقط لمدة حوالي 7 دقائق فقط.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بصورة جيدة من خلال استخدام الماء الفاتر، وذلك للتخلص من كافة بقايا الصبغة في الشعر. عمر شويل - جدة بطريقة الكوافيرات.. اصبغي شعرك في المنزل باللون الزيتوني الجذاب كالمحترفين - ثقفني

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