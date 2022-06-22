في الغالب ممكن تكوني مرات كتير وعدتي نفسك انك هتنامي بدري ، وبينتهي بيكي الامر انك تمسكي موبايلك وانتي على السرير وتنسي نفسك على النت ، واحنا عارفين ان كتير من الاشخاص صعب عليهم يسيبوا الموبايل او يبعدوا عن النت حتى لساعات قليلة ، ولكن استخدام موبايلك قبل النوم على طول ممكن يأثر على صحتك اكتر ما تتخيلي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اضرار استخدام الموبايل قبل النوم على صحتك العامة.
اضرار استخدام الموبايل قبل النوم:
1- ممكن يأذي عينيكي:
لو حسيتي فجأة ان رؤيتك مشوشة بعد ساعات على الموبايل فانتي اكيد مش لوحدك ، لان الاجهاد اللي بيحصل اثناء استخدام الموبايل ، ممكن يأدي لاجهاد في العين ، المعروف كمان باسم العيون المتعبة ، ولحماية عينك ، حاولي خفض اضاءة شاشة الموبايل وتجنب استخدام الموبايل لفترة طويلة.
2- ممكن يسببلك اضطراب في النوم:
بيكون مغري لكتير مننا انك تقضي شوية وقت على الموبايل على السرير قبل النوم ، ولكن استخدام الموبايل قبل النوم على طول ممكن يمنعك من النوم كويس ، الضوء الازرق اللي بيخرج من شاشة الموبايل مش بس بيأثر على عينيكي ، ولكن كمان ممكن يأدي لاضطراب دورة النوم والاستيقاظ ، وده ممكن يسبب مضاعفات صحية.
3- ممكن يأدي لآلام في الرقبة:
لو بتحسي دايما بألم في الرقبة ، استخدام الموبايل في السرير ممكن يخلي الحالة اسوأ ، لانك لما بتميلي راسك لقدام وانتي بتبصي في الموبايل ، الوضع ده بيضغط على عضلات الرقبة ، وبيسبب الم ، ولو انتي مش قادرة تبطلي عادة استخدام الموبايل قبل النوم ، حاولي انك تمسكيه على مستوى العين لتجنب اجهاد العضلات.
4- ممكن يتسبب في شيخوخة بشرتك بشكل اسرع:
ممكن تدفعي فلوس كتير في مستحضرات العناية بالبشرة ، ولكن حاجة بسيطة زي استخدام موبايلك في السرير يخرب كل مجهودك ، لما بتبصي لموبايلك ، ده بيتسبب في ظهور خطوط رفيعة وتجاعيد على رقبتك ، وده بدوره هيخليكي تباني اكتر من سنك وكأنك عجزتي قبل الاوان.
هل بتستخدمي موبايلك قبل النوم؟ هل سبق لك انك حاولتي تتخلصي من العادة دي؟
8 علامات تحذيرية جسمك بيقولهالك المفروض متتجاهليهاش
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايه اللي ممكن يحصل لو استخدمتي الموبايل قبل النوم مباشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.