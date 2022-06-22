ايه اللي ممكن يحصل لو استخدمتي الموبايل قبل النوم مباشرة

في الغالب ممكن تكوني مرات كتير وعدتي نفسك انك هتنامي بدري ، وبينتهي بيكي الامر انك تمسكي موبايلك وانتي على السرير وتنسي نفسك على النت ، واحنا عارفين ان كتير من الاشخاص صعب عليهم يسيبوا الموبايل او يبعدوا عن النت حتى لساعات قليلة ، ولكن استخدام موبايلك قبل النوم على طول ممكن يأثر على صحتك اكتر ما تتخيلي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اضرار استخدام الموبايل قبل النوم على صحتك العامة.

اضرار استخدام الموبايل قبل النوم:

1- ممكن يأذي عينيكي:

لو حسيتي فجأة ان رؤيتك مشوشة بعد ساعات على الموبايل فانتي اكيد مش لوحدك ، لان الاجهاد اللي بيحصل اثناء استخدام الموبايل ، ممكن يأدي لاجهاد في العين ، المعروف كمان باسم العيون المتعبة ، ولحماية عينك ، حاولي خفض اضاءة شاشة الموبايل وتجنب استخدام الموبايل لفترة طويلة.

2- ممكن يسببلك اضطراب في النوم:

بيكون مغري لكتير مننا انك تقضي شوية وقت على الموبايل على السرير قبل النوم ، ولكن استخدام الموبايل قبل النوم على طول ممكن يمنعك من النوم كويس ، الضوء الازرق اللي بيخرج من شاشة الموبايل مش بس بيأثر على عينيكي ، ولكن كمان ممكن يأدي لاضطراب دورة النوم والاستيقاظ ، وده ممكن يسبب مضاعفات صحية.

3- ممكن يأدي لآلام في الرقبة:

لو بتحسي دايما بألم في الرقبة ، استخدام الموبايل في السرير ممكن يخلي الحالة اسوأ ، لانك لما بتميلي راسك لقدام وانتي بتبصي في الموبايل ، الوضع ده بيضغط على عضلات الرقبة ، وبيسبب الم ، ولو انتي مش قادرة تبطلي عادة استخدام الموبايل قبل النوم ، حاولي انك تمسكيه على مستوى العين لتجنب اجهاد العضلات.

4- ممكن يتسبب في شيخوخة بشرتك بشكل اسرع:

ممكن تدفعي فلوس كتير في مستحضرات العناية بالبشرة ، ولكن حاجة بسيطة زي استخدام موبايلك في السرير يخرب كل مجهودك ، لما بتبصي لموبايلك ، ده بيتسبب في ظهور خطوط رفيعة وتجاعيد على رقبتك ، وده بدوره هيخليكي تباني اكتر من سنك وكأنك عجزتي قبل الاوان.

هل بتستخدمي موبايلك قبل النوم؟ هل سبق لك انك حاولتي تتخلصي من العادة دي؟

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