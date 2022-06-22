بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة هيحول شعرك الخشن لخيوط حرير خلال ساعتين 

فرد الشعر بالخميرة، تستخدم الأمهات الخميرة عند تحضير الحلويات أو المعجنات، فهي من المكونات الأساسية التي تساعد على تحضير المعجنات بشكل مميز، فلا يمكن تحضير المعجنات وبعض الحلويات بدونها، كما تدخل في وصفات البشرة، حيث تساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، كما تساعد في زيادة حجم الوجه، ولم تقتصر استخدامات الخميرة على ذلك بل تستخدم في فرد الشعر، حيث تساعد على ترطيب وتنعيم الفرد الخشن والمجعد الذي يسبب ارتفاع ضيق للفتيات عند تمشيطه بالفرشاة، ويحتاج إلى وقت، وتحتاج الفتيات إلى استخدام كريمات أو وصفات تساعد على ترطيبه وسهولة فرده، لذا سوف نستعرض لكم طريقة فرد الشعر بالخميرة.

فرد الشعر بالخميرة

تعتبر الخميرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تغذية الجسم والشعر، حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تغذي بصيلات الشعر وتساعد على زيادة انسيابه، كما إنها من المكونات الطبيعية التي لا تسبب ضرر للشعر بل تساعد على تغذيته وتكثيفه وزيادة ترطيبه، وتتمثل مكونات الخميرة لفرد الشعر الخشن في الآتي.

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت اللوز.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

تساعد الزيوت الطبيعية التي يتم إضافتها إلى وصفة الخميرة لفرد الشعر على تغذية الشعر وزيادة نموه وكثافته ولمعانه وجماله الخارجي، كما تساعد الخميرة على التخلص من التهابات البشرة وقشرة الشعر، فهي خلطة ممتازة لعلاج مشاكل الشعر وزيادة جماله، وتسهل عملية تمشيط الشعر، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نخلط الخميرة وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند في وعاء نظيف.

يتم بعدها فك تشابك الشعر وتقسيمه.

نبدأ في توزيع خليط الخميرة على الشعر من البداية حتى النهاية.

نترك خليط الخميرة على الشعر لمدة ساعة كاملة.

بعدها يتم غسل الشعر وتمشيطه بالفرشاة.

يفضل تكرار خليط الخميرة على الشعر مرتين في الأسبوع.

فوائد الخميرة للشعر