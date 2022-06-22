نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام في المقال التالي

تعاني بعض السيدات والفتيات وخاصةً أصحاب البشرة الدهنية من ظهور الحبوب والبثور بوجههن، مما يشعرهن بالإحراج أمام الآخرين، فيفقدهن الثقة بأنفسهن، وبالرغم لجوء نسبة كبيرة من السيدات إلى أطباء الجلدية، من أجل القضاء على تلك المشكلة، إلا أن نسبة منهن لا يستجبن لتلك العلاجات، علاوةً على عدم قدرة بعضهن على تحمل تكاليف علاج تلك الحبوب من خلال الكريمات الطبية الغالية الثمن، لذلك نستعرض لك عزيزتي بعض الوصفات التي تساعدك على التخلص من الحبوب والبثور التي تظهر بالوجه، ومنح البشرة مظهراً حيوياً ناعماً. كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات المكونات ملعقتان صغيرتان من النعناع الفريش.

ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي. طريقة تحضير كريم سحري لإزالة حبوب الوجه في وعاء بلاستيكي مناسب الحجم، قومي بطحن بعض عيدان النعناع، وأخذ ملعقتين صغيرتين منه.

أضيفي الشوفان المطحون إلى النعناع، ثم الزبادي، وقومي بخلطهم جيداً، حتى تحصلي على ماسك متماسك القوام.

افردي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثم قومي بتمرير قطعة من القطن المبللة بماء الورد على وجهك (من أجل إغلاق مسامات البشرة).

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين اختفاء الحبوب في أقل وقت ممكن.

وإلى جانب ذلك تشكل التصبغات والبقع الداكنة التي تظهر بالبشرة أرقاً لدي السيدات، والتي تتفاقم في فصل الصيف، نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. وصفة الشاي الأخضر للتخلص من حبوب الوجه والتصبغات باكت من الشاي الأخضر.

كمية من الماء.

قطعة من القطن. طريقة التحضير قومي بوضع باكت الشاي الأخضر في إناء مع كوب من الماء على النار.

انتظري حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان، ثم ارفعيه من على النار، وانتظري حتى يبرد تماماً.

قومي بغمس قطعة من القطن في الشاي، ومرريها على وجهك وخاصةً الأماكن التي تعاني من التصبغات والبقع الداكنة.

يمكنك تركه دون غسيل، أو غسله بالماء الفاتر بعد مرور بضع ساعات.

قومي بتكرار تلك الوصفة مرة واحدة صباح كل يوم، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. عمر شويل - جدة كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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