حولت شعري للون الأشقر الذهبي بدون صبغة أو حناء والنتيجة صدمتني صبغة طبيعية 100% ومغذية للشعر

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صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، عادات كثيرة تفضل الفتيات والسيدات إتباعها لزيادة جمالهن في بيوتهن، حيث يفضلن الإهتمام بالبشرة وكذلك تلوين الشعر من فترة لأخرى، كما أن تلوين الشعر بالألوان المميزة مثل اللون الأشقر الذهبي يزيد من جمالهن وجذابيتهن، لذلك يفضلن صبغ الشعر بهذا اللون، وتذهب الكثير من الفتيات إلى صالونات التجميل المتخصصة في صبغ الشعر لتغيير لون الشعر، حيث يتم اختيار اللون حسب درجة لون البشرة، ويناسب اللون الأشقر الذهبي أصحاب البشرة البيضاء والخمرية، ولكن يفضل معظم الفتيات استخدام الصبغات الطبيعية بدلا من الصناعية حفاظاً على صحة الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون صبغة
الصبغات الطبيعية تمنح الفتاة وربات البيوت صبغ شعرهن في المنزل ولا يحتاجن إلى الذهاب إلى صالونات التجميل، وبالتالي يتم توفير الكثير من المال، كما أن الصبغات الطبيعية تساعد على تلوين الشعر وجعله أكثر جاذبية ولمعان ولا تسبب أي ضرر على الشعر، ويمكن تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
عدد من أكياس عشبة البابونج.
المكونات
- ماء مغلي.
- نصف كوب من الكركم.
- عصير ليمون.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون صبغة
تغيير الروتين اليومي للسيدات أمر مهم، حيث يفضلن تغيير الشكل الخارجي من فترة لأخرى، حتى يجذبن أزواجهن في المنزل، كما أن الاهتمام بالشعر والبشرة أمر مهم لجميع الفتيات والسيدات، ويمكن صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي من خلال استخدام عشبة البابونج التي تتميز بلونها الأشقر الذهبي، كما يساعد الكركم أيضا على تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغذيته، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.
- أولاً يتم وضع أكياس عشبة البابونج في الماء المغلي.
- نضيف الكركم وعصير الليمون إلى مغلي عشبة البابونج.
- نخلط جميع المكونات.
- يتم غسل شعر الرأس بالماء و نجففه.
- بعدها يتم إضافة خليط عشبة البابونج على الشعر بالكامل.
- لابد من تغطية شعر الرأس لمدة ساعتين.
- بعد انتهاء الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.
إذا كنتِ ترغبين في لون أغمق يتم تكرار استخدام الوصفة.
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