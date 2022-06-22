اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

الحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من العيوب هو حلم كل فتاة، وبشكل أخص في فصل الصيف، مع كثرة تعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية وتأذيها من تلك الأشعة بشكل فعال،وقد ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة، وحمايتها من الاسمرار أو ظهور البقع الداكنة، بما يسبب الإحراج للسيدة أمام الآخرين.

اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

المكونات

كوب من اللبن البارد.

10 قطرات (ملعقتين) من زيت الورد.

قطعة من القطن.

طريقة تحضير اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

في وعاء صغير، قومي بإضافة زيت الورد إلى كوب اللبن البار، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بفرد الماسك على بشرتك والمناطق التي تعاني من الاسمرار، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع كامل، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة البابايا والعسل لتبيض الوجه والجسم

تلعب البابايا دوراً فعالاً في تفتيح البشرة من خلال إزالتها الخلايا الميتة، وتحفيزها لإنتاج خلايا بشرة جديدة من خلال العمل على تنشيط الدورة الدموية، هذا إلى جانب أن ثمرة البابايا تساهم في التخلص من الحبوب وآثار الندبات والبثور التي قد تظهر بالبشرة خاصةً للمراهقين

نصف كوب من قطع البابايا.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

قومي بخلط قطع البابايا مع العسل الأبيض جيداً، حتى يتجانسا تماماً.

بعد غسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك، قومي بتطبيق الماسك على بشرتك.

اتركي الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

وصفة البطاطس والنشا لتبيض الوجه والجسم

حبة بطاطس صغيرة الحجم.

طريقة التحضير