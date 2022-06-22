نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ في المنزل في المقال التالي
يعتبر البسكويت من المعجنات التي لا خلاف عليها فهي خفيفة على المعدة ولا تسبب أيّ مشكلات بالنسبة للأفراد الذين لا يفضلون المعجنات كما أن مكوناتها بسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة اقتصادية كبيرة لذلك نجد أن الكثير من الأمهات تقوم بتحضير البسكويت بشكل مستمر لأفراد الأسرة والأطفال وتقديمه للاستفادة من الفيتامينات التي يحتوي عليها بفعل المواد المضافة من الدقيق والبيض واحياناً يتم إضافة الحليب في بعض الوصفات لذلك فإن جميع تلك المكونات مفيدة للجسم ويحتاجها، ويوجد نكهات متعددة مضافة إلى البسكويت تجعله محبب ومرغوب بشكل أكبر وهي وصفات بسكويت الشوكولاتة أو بسكويت الكريمة وفي جميع الحالات يصبح شهي ومرغوب وبسبب إقبال الكثير من الأفراد على الشوكولاتة نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة
مكونات التحضير:
- مقدار 300 جرام من الدقيق الفاخر.
- بيضة واحده.
- كأس من الزبدة.
- كيس من مستخلص الفانيليا.
- كأس إلا ربع من مسحوق الكاكاو.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كأس من السكر البودرة.
- نصف كأس من حبوب الشوكولاتة.
طريقة الإعداد والتحضير:
- الخطوة الأولى حضري طبق مناسب ثم ضعي فيه مكون الزبدة بالإضافة إلى السكر البودرة وتقليبهم معاً ويضاف عليهم مسحوق الكاكاو ثم المكونات الأساسية من الدقيق.
- الخطوة الثانية يتم إخفاق البيضة ثم وضعها على الدقيق بعد ذلك وباقي المكونات من الفانيليا وحبوب الشوكولاتة ويتم العجن باليدين حتى تصبح العجينة متماسكة.
- الخطوة الثالثة يتم وضع ورق من النايلون على العجينة من الأعلى وتغليفها ويمكنك إدخالها في الثلاجة حتى ساعتين.
- الخطوة الرابعة بعد ذلك يتم إخراج العجينة من الثلاجة ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة وتشكيلها على هيئة دوائر رقيقة ثم رصها في الصينية الخاصه بالبسكويت.
- الخطوة الاخيرة يتم إدخال صينية البسكويت إلى الفرن لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى يصبح وجهه باللون الأصفر اللامع وبعد ذلك يتم إخراجه ووضعه في أطباق للتقديم ثم تقديمه بارد أو ساخن حسب الرغبة، ويمكن الاحتفاظ به لفترات طويلة ولكن مع الحرص على وضعه في الثلاجة حتى لا يفسد بسبب الحرارة.
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