أسهل طريقة لتحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذ في المنزل

يعتبر البسكويت من المعجنات التي لا خلاف عليها فهي خفيفة على المعدة ولا تسبب أيّ مشكلات بالنسبة للأفراد الذين لا يفضلون المعجنات كما أن مكوناتها بسيطة ولا تحتاج إلى تكلفة اقتصادية كبيرة لذلك نجد أن الكثير من الأمهات تقوم بتحضير البسكويت بشكل مستمر لأفراد الأسرة والأطفال وتقديمه للاستفادة من الفيتامينات التي يحتوي عليها بفعل المواد المضافة من الدقيق والبيض واحياناً يتم إضافة الحليب في بعض الوصفات لذلك فإن جميع تلك المكونات مفيدة للجسم ويحتاجها، ويوجد نكهات متعددة مضافة إلى البسكويت تجعله محبب ومرغوب بشكل أكبر وهي وصفات بسكويت الشوكولاتة أو بسكويت الكريمة وفي جميع الحالات يصبح شهي ومرغوب وبسبب إقبال الكثير من الأفراد على الشوكولاتة نقدم لكم طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة

مكونات التحضير:

مقدار 300 جرام من الدقيق الفاخر.

بيضة واحده.

كأس من الزبدة.

كيس من مستخلص الفانيليا.

كأس إلا ربع من مسحوق الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كأس من السكر البودرة.

نصف كأس من حبوب الشوكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير: