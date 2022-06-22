معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري للبشرة وتوحيد لونها

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عمر شويل - جدة معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة ، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشاكل البشرة، ويبحثون عن وصفات فعالة لحل مشاكل البشرة بشكل سريع، باستخدام مواد طبيعية فعالة لا تسبب أي أضرار من استخدامها، ومن أقوي المواد الطبيعية الفعالة لتبيض البشرة الخميرة والنشا فلهم فوائد كثيرة للبشرة وللحفاظ عليها، وكل ما عليك البعد عن استخدام مستحضرات التجميل لفترات طويلة الأنهار تسبب أضرار للبشرة.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري للبشرة

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

نقوم بإضافة الخميرة والنشا في وعاء ونقوم بإضافة الماء ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس المكونات، ثم قومي بفرد الخليط على البشرة وتركة لمدة ربع ساعة، يمكنك تكرار هذا الماسك يوم بعد يوم وستلاحظين نتيجة فعالة من أول استخدام.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتوحيد لونها

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط المكونات جيداً حتي تحصلين على خليط متجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط وتركه على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر، لتناسب هذه الوصفة لجميع أنواع البشرة وتضيف للبشرة صفاء وجمال، ويمكنك استخدام الزبادي مع الخميرة بدل من الليمون فالزبادي مفيد جداً للبشرة ويعمل على تفتيحها.

وصفات طبيعية فعالة لتفتيح البشره وتوحيد لونها

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس، ثم قومي بتوزيع الخليط على بشرتك اتركي الخليط لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر، يمكنك استخدام الوصفة مرتين بالاسبوع للحصول على نتيجة فعالة لأن العسل مفيد جداً للبشرة يعمل على تفتيحها وجمالها.

كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة

عليك خلط الخميرة والنشا وزبادي جيداً، وتوزيعهم علي الوجهه وتركهم لمدة نصف ساعة، مع تدليك الوجه بحركة دائرية، ثم قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء الفاتر، فتساعد هذه الوصفة بترطيب البشرة وتفتيحها وتساعد في التخلص من البقع الداكنة بالبشرة نهائياً.

الخميرة والنشا من المواد الطبيعية التي تساعد في تبيض الوجه والجسم كله، فلذلك ينصح بالاستمرار على هذه الوصفات الطبيعية لفترات طويلة حتي تلاحظين الفرق وتحصلين على نتائج جيدة من تفتيح البشره دون حدوث أي مشكلات، ويمكنك عمل كريم الخميرة والنشا بسهولة وبمكونات موجودة في كل منزل وبأقل التكاليف وتكون النتيجة مبهرة من استخدامه