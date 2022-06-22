طريقة عمل الاندومي في البيت زي الجاهز واضمني الجودة والنظافة

في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي تم إصدار قرار بعدم بيع الأندومي في المحلات، إلا أننا نجد أن العديد من الأشخاص يفضلون تناولها وخاصةً الأطفال، فلماذا لا نقوم بعملها لهم في المنازل؟ وفي نفس الوقت نضمن أن المكونات التي تتكون منها ليس بها أي ضرر على صحة الإنسان، فمن خلال المقال سنقدم طريقة عمل الاندومي في البيت.

طريقة عمل الاندومي في البيت

قومي بتجهيز المكونات التي سنقوم بعرضها عليك، وجهزي ألذ طبق من الأندومي بيديك في المنزل دون أن تقومي بشرائها من المحلات، فتابعي ما يلي:

المكونات

كمية مناسبة من المكرونة الاسباجتي لتكفي فردين.

مكعبان من مرقة الدجاج، أو مرقة الخضروات حسب النوع الذي تحبيه.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

ونصف ملعقة من الكاري.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من أي زيت متوفر لديك، ولكن يفضل زيت عباد الشمس النقي.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الثوم البودر.

طريقة عمل اندومي صحي

جهزي وعاء كبير يكفي كمية المكرونة التي جهزتيها.

ضعي به كمية مناسبة من الماء النقي وضعي به القليل من الزيت مع كمية مناسبة من ملح الطعام.

بعد أن تصل الماء إلى مرحلة الغليان، قومي بوضع المكرونة الاسباجتي بها، يمكنك وضعها كما هي أو تكسيرها إلى نصفين حسب رغبتك.

اتركي المكرونة حتى تغلي وتصبح مسلوقة نصف سلقة.

ضعي الكمون عليها، ثم ضعي الثوم البودر والبصل البودر.

قلبي المكونات، ثم قومي بفرك مكعبات المرقة التي قمت بتجهيزها حسب رغبتك.

ضعي الكاري والفلفل الأسود وقلبي المكونات مع المكرونة واتركيها حتى تكمل سلق.

الآن جهزي وعاء للتقديم، وضعي به الكمية التي تناسبك.

ضعي زيت عباد الشمس على المكرونة وقلبيهم جيدًا.

يمكنك إضافة الخضروات أثناء التسوية أو حتى ضعي معها قطعة من اللحم المسلوق لتعطيها نكهة رائعة.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الاندومي في البيت فقد قدمنا لكي طريقة عملها بنفس طعم التوابل التي توضع مع الأندومي الجاهزة وبنفس المقادير، فكل ما يمكنك عمله هو تجهيزها دومًا في المنزل حتى لا يصاب الأطفال بالأمراض، وتضمني نظافة وجودة المكونات.