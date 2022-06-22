طريقة عمل الماكرون الفرنسي الملون مثل المحترفين من أول مرة

انتشرت في الفترات الأخيرة بعض أنواع من الحلوى هذه الأنواع لها ألوان جذابة جعلت الكثير من الأطفال يطلبون تناولها، وهي حلوى فرنسية تسمى حلوى الماكرون، ولأنها يتم بيعها في المحلات الكبرى حاولت الأمهات أن تقوم بصنعها في المنزل، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقوم بعرض طريقة عمل الماكرون في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحلات الكبرى لشرائها.

طريقة عمل الماكرون

انتشرت حلوى الماكرون والأشبه كثيرًا بحلوى اللارنج، والتي تتميز بتعدد ألوانها التي تجذب الأطفال لشرائها، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عملها في المنزل فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من السكر المطحون.

عدد 2 بياض بيض.

كوب إلا ربع من اللوز البودر.

سبعة ملاعق كبيرة مملوءة سكر.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

نقطتين من الفانيليا السائلة.

لون طعام حسب الرغبة.

مكونات الحشو

كوب كبير من شوكولاتة الطبخ.

كمية مناسبة من الكريمة.

ملعقة كبيرة مملوءة زبدة.

طريقة التحضير

في البداية نبدأ بتحضير الماكرون، فنقوم بوضع السكر البودر مع اللوز البودر ويقلب الخليط جيدًا.

نضع بياض البيض في وعاء ويخفق جيدًا بعد أن يضاف إليه الفانيليا.

نقوم بوضع السكر البودر مع المكونات ويخفق جيدًا الخليط، ثم يتم وضع ملح الطعام.

نضيف إلى المكونات اللون المناسب، ثم نقلب جيدًا.

نفرد في صينية ورقة زبدة، ونقوم بعمل الخليط على شكل دوائر بعد وضعه في كيس الحلواني.

نقوم ببل اليدين جيدًا بالماء، ثم نضغط قليلًا على الخليط لتصبح متساوية من الوجه.

الآن نسخن الفرن ونضع الصينية بها لمدة عشرة دقائق، ثم نقوم بتقليل حرارة الفرن ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصواني من الفرن ونحضر الحشو بتذويب الشوكولاته على حمام مائي

ونضع عليها الزبدة، ثم نضع عليها الكريمة ونقلب.

نقوم بوضع الحشو بين كل اثنين منهم وتقدم في أطباق التقديم.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الماكرون فقد قدمنا لكم طريقة عمله التي لن تجد حلوى بنفس بساطتها فهي ذات طعم رائع، وكل مكوناتها موجودة في المطبخ، ومن خلال عملها ستجد نفسك تقدمي ألذ حلوى لأطفالك و التي يطلبونها منك دومًا.