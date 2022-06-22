طريقة عمل الطحينة الجاهزة على طريقة المطاعم بكل الأسرار لطعم خرافي

إن الطحينة واحدة من الأطباق التي لاغنى عنها في المطاعم خاصةً في محلات بيع المأكولات المشوية، لذلك تحاول الأمهات أن تجرب العديد من الطرق لعملها في المنزل حتى تعد وجبة متكاملة لأسرتها كنوع من التغيير، فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل الطحينة الجاهزة بكل سهولة.

طريقة عمل الطحينة الجاهزة

أعدي لأسرتك كل مايشتهون في المنزل دون أن تحتاجي إلى الذهاب إلى المطاعم فجهزي لهم الطحينة في المنزل بنفس طعم الجاهزة بسهولة ودون الحاجة إلى الذهاب لشرائها من المطاعم، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من الطحينة.

نصف كوب مملوء من الماء الفاتر.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة من الشطة الناعمة الحارة.

فرعين من البقدونس.

فص من الثوم.

طريقة تحضير الطحينة

في البداية قومي بتفريع كوب الطحينة الجاهزة في الوعاء العميق حتى لا تتناثر المكونات خارج الوعاء.

ضعي القليل من الماء على الطحينة وقلبي باستخدام المضرب اليدوي أو باستخدام الملعقة إلى أن تجد أن الخليط أصبح ثقيلًا، فقومي بالبدء في إضافة الماء الفاتر بالتدريج وقلبي مرة ثانية، وهكذا إلى ان تجد أنها أصبحت خفيفة قليلًا أو بنفس القوام الذي تفضليه.

ضعي الكمون النعم عليها وقلبي، ثم قومي بوضع الشطة حسب رغبتك ويمكنك الاستغناء عنها إلا إنها تعطي مذاق رائع.

ضعي الخل الأبيض وأضيفي إليهم عصير الليمون وقلبي المكونات جيدًا.

الآن قومي بوضع الثوم بعد أن تقومي بهرسه ناعمًا.

أضيفي إلى المكونات ملح الطعام حسب رغبتك.

الآن قلبي الخليط جيدًا، وتأكدي من أن القوام مناسب فغالبًا ما يتم عمل الطحينة بقوام سميك في المطاعم.

الآن قومي بسكبها في الوعاء الذي ستقدمي الطحينة به، وزينيه بالبقدونس.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الطحينة الجاهزة فقد قمنا بتقديم الطريقة التي يتم صنعها بها في المطاعم، ويمكنك إختيار البهارات التي تحلو لك لتضعيها عليها، فعليك بتجهيزها بجانب الكثير من الأطعمة سواء بجانب الكفتة أو اللحم المشوي أو بجانب الأسماك.