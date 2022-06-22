نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الخيار للبشرة أقوى مرطب طبيعي للبشرة ومحفز للكولاجين وانسي التجاعيد والبقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخيار من الخضروات التي يتم تناولها بجانب العديد من الأطعمة إلا أن البعض يستخدمه كنوع من أنواع ماسكات العناية بالبشرة، فالخيار يحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة لنضارة البشرة الدائمة، لذلك فمن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل ماسك الخيار من أجل أن تحصلي على بشرة نقية.

ماسك الخيار

إليك عزيزتي المهتمة بالعناية ببشرتك أكثر أنواع الماسكات إفادة لبشرتك وذلك باستخدام الخيار، وإليك طريقة عمل الماسك فيما يلي:

المكونات

نصف حب من ثمرة خيار طازجة.

نصف حبة من ثمرة الأفوكادو.

ربع كوب من اللبن الحليب أو الزبادي.

ملعقتين من ماء الزهر المخصص للبشرة.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الخيار ونضعه في الخلاط الكهربائي.

نقوم بإضافة ثمرة الأفوكادو بعد تقطيعها.

نضيف اللبن الحليب أو اللبن الزبادي.

نضع عليهم ماء الزهر ونخلط جيدًا.

نقوم بغسل البشرة جيدًا بالماء الدافئ، ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه.

نترك الماسك على الوجه إلى أن يجف، ثم نقوم بفرك الماسك من على الوجه.

نكرر إستخدام الماسك ثلاثة مرات كل أسبوع.

فوائد الخيار للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي تحصل عليها بشرتك بعد المواظبة على هذا الماسك، ونقدم لك بعض منها فيما يلي:

محاربة التجاعيد: يعد هذا الماسك من أكثر الماسكات الطبيعية التي تحفز الوجه للتخلص من التجاعيد التي تظهر في سن الشيخوخة.

تبييض البشرة: يتواجد في الخيار العديد من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من اسمرار البشرة.

التخلص من البقع الداكنة: يتكون الخيار من العديد من مضادات الأكسدة والتي تلعب دور كبير في التخلص من الجلد الميت الناتج عن البقع الداكنة الموجودة به.

ترطيب البشرة: إذا احتجت الحصول على بشرة رطبة، فعليك باستخدام الخيار لوجود العديد من المواد المرطبة به.

شد ترهلات البشرة: أيضًا يساعد الخيار عند عمله كماسك للبشرة على شد البشرة من خلال تحفيز الكولاجين الموجود في البشرة.

في نهاية الحديث عن ماسك الخيار فقد قمن بعرض واحد من الطرق المستخدمة لعمل هذا الماسك الرائع، كما قمنا بعرض أهم الفوائد التي تحدث للبشرة عند استخدام هذا الماسك، فعليك المداومة على إستخدامه.