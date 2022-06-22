طريقة السوفليه الأصلية سهل وسريع على طريقة الكافيهات لألذ حلا شيكولاتة

إن عمل الحلويات بمختلف أنواعها أصبح أمر سهل حيث يقدم موقعنا أفضل طرق عمل الحلويات والتي تعد طريقة السوفليه واحدة منهم، وحلوى السوفليه هي عبارة عن حلوى فرنسية في الأصل، إلا أن العديد من البلدان حول قارات العالم حاولوا عملها مع إضفاء بعض النكهات التي تميز كل بلد عن الأخرى في عملها، لذلك عليك متابعة الطريقة لتصنعيها.

طريقة السوفليه

تقوم أغلب الكافيهات الكبرى بصناعة بعض أنواع الحلويات وبيعها بجانب أكواب القهوة أو النسكافيه أو غيرها من المشروبات الساخنة، والسوفليه هي أولى هذه الحلويات، لذلك نقدم لك طريقة عملها فيما يلي:

المكونات

عدد 2 كيس من البسكويت المحشو بالشوكولاتة.

عدد 1 كيس كريم شانتيه.

سبعة ملاعق كبيرة من القشطة.

عدد 1 كوب كبير من اللبن الحليب.

نصف باكو من شوكولاتة الطبخ.

طريقة التحضير

نقوم بوضع البسكويت المحشو بالشوكولاتة في الخلاط الكهربائي، بعد أن نقوم بتكسيره.

نضع عليه اللبن الحليب ونخفق جيدًا.

نضع عليه اللبن الحليب ونخفق جيدًا. نقوم بوضع الكريم شانتيه، ونشغل الخلاط الكهربائي مرة أخرى.

الآن نقوم بوضع القشطة ونشغل إلى أن يصبح لدينا عجينة متجانسة.

نقوم بدهن طاجن من الفخار بالقليل من الزيت، ويرش به القليل من الدقيق في جميع الجوانب.

نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة، ثم نقوم تهدئتها.

ندخل الطاجن في الفرن ونغلقه بإحكام.

يترك الفرن مغلق لمدة لا تقل عن الربع ساعة إلى أن ينضج السوفليه.

نترك الطاجن في الفرن حتى يهدأ، ثم نقوم بإخراجه.

نقوم بعمل حمام مائي للشوكولاتة، ونضع معها ملعقة من الزبدة ونقلب إلى أن تذوب تمامًا.

نسكب الشكولاتة على وجه السوفليه.

نحضر المكسرات ونضعها في المطحنة، ونقوم بتشغيلها مرة أو اثنين حتى تصير المكسرات مجروشة.

نقوم برش المكسرات على وجه السوفليه بالشوكولاتة التي قمنا بتذويبها من قبل.

نجهزها مع كوب من مشروب ساخن تفضله.

في نهاية المقال فقد قمنا لكم طريقة السوفليه الحلوى الفرنسية التي يمكنك وضع العديد من الإضافات عليها حتى تصبح بالطعم الذي تحبيه، فعليك بتجهيز المكونات الأساسية، وأضيفي ما تشائين من إضافات، فيمكنك إضافة أي نوع من المكسرات أو الكريم شانتيه على الوجه.