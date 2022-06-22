نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة بيضاء مثل الثلج في اربعة ايام بمكونات بسيطة ووداعاً للاسمرار والبقع والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات عن الوصفات الطبيعية ذو الجودة الفعالة في منحهم بشرة بيضاء مثل الثلج في اربعة ايام، وذلك بعد إثبات تلك الوصفات جدارتها وقوة مفعولها في الكثير من التجارب المسبقة، لذلك سوف نعرض في مقال اليوم الوصفات التي سبق وتم تجربتها، والتي أثبتت فاعليتها في منح بشرة بيضاء خلال أيام معدودة.

بشرة بيضاء مثل الثلج في اربعة ايام

أصبحت الكثير من الفتيات يدركون مدى فاعلية الوصفات الطبيعية للبشرة، فالعديد استغنوا عن شراء منتجات العناية بالوجه باهظة الثمن بعد تجربة بعض الوصفات التي لها مفعول السحر، سواء كان في تبييض البشرة أو الفترة السريعة لظهور نتيجة التبييض، وتشمل وصفات ما يلي:

وصفة العسل مع الزبادي لبشرة بيضاء

تعد تلك الوصفة من ضمن الوصفات السحرية للغاية، فهمي تمنح البشرة بياضًا سريعًا في حال المواظبة عليها يوميًا، كما أنها تعطي البشرة ترطيبًا عميقًا، عليك فقط بخلط كمية متساوية من كلًا من الزبادي وعسل النحل، ثم ضعيهم على بشرتك لمدة عشر دقائق واغسلي وجهك بالماء الفاتر، وإذا كررتِ تلك الطريقة يومين متتاليين سوف تحصلين على نتيجة هائلة.

وصفة معجون الطماطم لبشرة بيضاء

تتميز هذه الوصفة بالكثير من الفوائد التي تمنحها للبشرة، والتي لا تقتصر على التبييض في قدرة زمنية وجيزة فقط، ولكن في حماية البشرة أيضًا من علامات التجاعيد وتوحيد لون الوجه، ومنح وجهك نعومة وترطيب فائق، وتستخدم تلك الوصفة بواسطة التالي:

ثمرة طماطم واحدة فقط على بهرس محتواها بالشوكة.

ثم ضيفي له ملعقة كبيرة من عسل النحل، وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ووزعي الخليط على كامل بشرتك، ويترك لمدة عشر دقائق ثم يشطف بالماء.

وسوف تلاحظين الفرق الشاسع في البياض الصافي، وأيضًا النعومة والترطيب المثالي بعد الاستخدام مباشرةً.

في نهاية مقال بشرة بيضاء مثل الثلج في اربعة ايام، عرضنا في السطور السابقة عن أكثر وصفتين ذات مفعول قوي وسريع في التبييض والإشراقة المميزة، عليك باختيار إحدى الطرق السابقة وتطبيقها مثلما ذكرت للحصول على وجه مثالي كالثلج في بياضه.