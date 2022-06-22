دلعي الدايت واعملي كيكة جوز الهند للكيتو بسعرات حرارية منخفضة

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يبحث العديد من الأشخاص على طرق لإعداد أنواع من الحلوى تتناسب مع أنظمة الدايت المختلفة التي يتبعها العديد من الأشخاص مثل حمية نظام الكيتو والتي تلزم الأشخاص الذين يتبعونها بتناول أكلات وحلويات معينة واليوم سوف نقدم لكم طريقة كيك جوز الهند المشبعة للدايت والتي تصلح لجميع أنظمة الدايت. مكونات تحضير كيك جوز الهند المشبعة للدايت: نصف كوب كبير من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملعقة كبيرة من السكر الدايت.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

ربع كوب من الماء. طريقة تحضير كيك جوز الهند المشبعة للدايت: نقوم بطحن جوز الهند جيدا حتى يصبح كالدقيق ونقوم بنخله جيدا.

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه جوز الهند المطحون والملح. ثم نضيف إليهم البيكنج بودر ونقوم بمزج المكونات جيدا.

ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والسكر الدايت.

ونقوم بخفقهم جيدا ثم نضيف إليهم الزبدة المذابة والماء ونقوم بخفقهم جيدا. بعد ذلك نضيف خليط الخلاط على المكونات الجافة في الوعاء ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نقوم بإحضار قالب الكيك ونضع فيه ورقة من الزبدة ونضيف فيه خليط الكيك.

نقوم بإدخال قالب الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نضع القالب على الرف الأوسط لمدة من عشرون دقيقة إلى خمسة وعشرون دقيقة. مكونات تحضير كيك جوز الهند للدايت: 4 أكواب كبيرة من جوز الهند الناعم.

4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

6 ملاعق كبيرة من السكر الدايت. طريقة تحضير كيك جوز الهند للدايت: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والملح ونقوم بخفقهم بواسطة المضرب اليدوي.

ثم نضيف إليه جوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا والسكر الدايت.

بعد ذلك نقوم بمزجهم جيدا ثم نضيف إليهم حليب جوز الهند ونخلطهم جيدا.

نقوم بإحضار صينية ندهنها بقليل من الزبدة ثم نقوم بإضافة خليط الكيك فيها.

ندخل صينية الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك صينية الكيك على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق حتى تأخذ لونا من الأعلى. مكونات تحضير كيك الشوفان الصحي: كوب كبير من دقيق الشوفان الناعم.

ربع كوب من الحليب الخالي الدسم.

4 ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض.

2 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الفواكه المجففة. عمر شويل - جدة دلعي الدايت واعملي كيكة جوز الهند للكيتو بسعرات حرارية منخفضة - ثقفني

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