بمكونات بسيطة اعملي صوص الشوكولاتة اللذيذ في 3 دقائق

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بمكونات بسيطة اعملي صوص الشوكولاتة، صوص الشوكولاتة هو العامل الأساسي في معظم الحلويات فهو يدخل في تزين الكيك والتورتة والجاتوه كما يمكن وضعه على الفواكه والكثير من الإستخدامات الأخرى التي يتم إستخدام صوص الشوكولاتة فيها. طريقة عمل صوص الشوكولاتة المكونات نصف كوب من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة نقوم بإحضار إناء عميق نضيف السكر والقهوة سريعة الذوبان.

ثم نضيف إليهم الكاكاو الخام والفانيليا ونقوم بمزجهم معا جيدا.

بعد ذلك نقوم برفع الإناء على نار هادئة مع التقليب.

عندما يغلي الخليط نقوم برفع الإناء من النار ونقوم بوضعه على الكيك مباشرة.

نقوم بإدخال الكيك إلى الثلاجة ليتماسك عليها صوص الشوكولاتة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الخام المكونات 500 جرام من الشوكولاتة الدارك الخام.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

كوب من القشطة الطازجة.

نصف كوب من السكر البني.

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عود واحد من القرفة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة الخام: نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه القشطة وعود القرفة والكريمة السائلة.

ثم نضيف إليهم الفانيليا ونقوم برفع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر للخليط.

عند غليان الخليط نضيف إليه السكر والكاكاو الخام والزبدة.

ثم نضيف إليهم الشوكولاتة الدارك وعسل النحل الأبيض ثم نقوم بالتقليب جيدا.

نستمر بتقليب الخليط حتي تذوب الشوكولاتة ويصبح الخليط ناعما. طريقة عمل صوص جناش الشوكولاتة المكونات 400 جرام من الشوكولاتة الدارك القطع.

3 علب من القشطة الطازجة.

كوب من الكريمة المخفوقة.

شوكولاتة مبشورة.

كيك شوكولاتة جاهز. طريقة تحضير صوص جناش الشوكولاتة نقوم بإحضار إناء عميق ونضع فيه القشطة ونرفعه على نار هادئة.

بعد ذلك نضيف إليها الشوكولاتة بالتدريج مع التقليب جيدا.

نستمر بالتقليب حتى تذوب الشوكولاتة ثم نقوم برفع الإناء من النار.

ثم نحضر الكيك ونقسمها إلى نصفين ثم نقوم بوضع الكريمة المخفوقة على طبقة الكيك.

ثم نقوم بوضع الجزء الثاني من الكيك عليها ونقوم بتوزيع صوص الشوكولاتة على الكيك.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الشوكولاتة المبشورة على الكيك وندخلها الثلاجة لتتماسك. طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو المكونات 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة من القشطة الطازجة.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

100 جرام من الشوكولاتة الدارك. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الكاكاو الخام والسكر واللبن البودر.

ثم نضيف الماء والفانيليا والقشطة والنشا والزبدة ثم نضيف إليهم الشوكولاتة، نقوم بمزج المكونات جيدا عمر شويل - جدة بمكونات بسيطة اعملي صوص الشوكولاتة اللذيذ في 3 دقائق - ثقفني

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