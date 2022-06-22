نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظفي بشرتك بعمق وأجعليها نقية وزي ملكات الجمال بخلطة معجزة لتنظيف وتفتيح الوجه في 10 دقائق في المقال التالي

بما أن البشرة من أكثر المناطق المكشوفة فبالتالي هى عرضة لمؤثرات عوامل البيئة الخارجية التى تؤثر تأثير سلبي على الوجه من الأتربة وأشعة حرارة الشمس التى تعمل على ظهور التصبغات بالوجه، والتعرض لسخونة طهي الطعام وحرارة بخار الماء الساخنة، وإستخدام مستحضرات التجميل بكثرة وتركها على الوجه لفترات طويلة مثل كريم الأساس والبنكيك البودر وغيرها، وكثرة إستخدام الماسكات الصناعية التى تعمل على تفتيح البشرة بشكل ضار لأنها مليئة بالمواد الكيميائية فكل هذه العوامل ترهق البشرة كثيرا، وتعمل على سد المسام لذلك تكون البشرة غير نظيفة وتراكم بها الحبوب والبثور والدهون، وتصبح البشرة جافة وبها تشققات فلابد من الحفاظ والعناية بالبشرة وتنظيفها حتى تصبح نضرة وجذابة. مكونات خلطة لتنظيف البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

قطعة نظيفة من القطن طريقة عمل خلطة لتنظيف البشرة فى البداية نحضر وعاء زجاجي فارغ ثم نضع فيه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم دقيق الشوفان وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا وإثنين ملعقة كبيرة الحجم النشا وإثنين ملعقة صغيرة الحجم الزبادي وإثنين ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون وماء الورد والسكر والقهوة ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نغسل الوجه بالماء البارد حتى تفتح المسام ثم نجففه بالمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بوضع قطعة القطن في الخلطة ثم نغسل بها الوجه كله جيدا خاصة فى الأماكن التى تتراكم بها الزيوت.

ويكرر غسل الوجه بهذه الخلطة يوميا ولمدة خمسة عشر يوما حتى يصبح الوجه نظيف وخالي من أي عيوب أو بقع، وتستخدم هذه الوصفة في نفس الوقت كمقشر طبيعي يعمل على إزالة التخلص من خلايا الجلد الميتة. عمر شويل - جدة نظفي بشرتك بعمق وأجعليها نقية وزي ملكات الجمال بخلطة معجزة لتنظيف وتفتيح الوجه في 10 دقائق - ثقفني

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