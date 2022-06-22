نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
تقبل الكثير من الاطفال على تناول الوجبات السريعة التي تبدو بطعم رائع وجميل وتتعدد أصناف الوجبات السريعة ومنها الكفتة والبرجر والساندوتشات وغيرها من الساندوتشات والأصناف الاخرى المتعددة، وتعتبر الكفتة من ألذ انواع الوجبات السريعة حيث يمكننا تناولها مع العديد من المقبلات والإضافات الأخرى ويمكننا تناول الكفتة إما بالفراخ او اللحمة وفي الحالتين تعتبر من الوجبات المغذية لأنها تحتوي على مواد غذائية عالية في محتواها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في بناء الأنسجة والعضلات وإمداد الطاقة للجسم وتقوم الكثير من الناس بشراء هذه الكفتة من محلات مطاعم الخارجية التي تعمل على تقديمها بأسعار غالية الثمن.
مكونات عمل وصفة كفتة الفراخ
- نصف كيلو واحد من الفراخ المفرومة.
- حبتان إثنان من البصل المفروم.
- حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم.
- خمسة ملاعق كبيرة من البقسماط المفروم.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحد صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة كفتة الفراخ
- احضري الكبة الكهربائية وضعي به نصف كيلو واحد من الفراخ المقطع قطع صغيرة مع حبتان إثنان من البصل المقطع مع حبتان إثنان من الفلفل الأخضر وخمسة ملاعق كبيرة من البقسماط وقومي بطحن تلك المكونات ببعضها.
- بعد تقليب وخفق تلك المكونات قومي بتفريغ تلك المكونات في وعاء كبير وضعي به نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود والبهارات المشكلة وبهارات الفراخ وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وقومي بعجن تلك المكونات حتى تتمكنين من الحصول على عجينة فراخ جيدة القوام ومتجانسة.
- بعد ذلك عليكي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة الفراخ على حسب الشكل الذي ترغبين به وهو الأصابع وقومي برصها في صينية.
- بعد ذلك قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن وأتركيها حتى تنضج وعند نضجها قومي بإخراجها من الفرن وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بطعم لذيذ مع الإضافات الأخرى التي تعمل على فتح الشهية.
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