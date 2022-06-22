طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم ومذاق لذيذ

تقبل الكثير من الاطفال على تناول الوجبات السريعة التي تبدو بطعم رائع وجميل وتتعدد أصناف الوجبات السريعة ومنها الكفتة والبرجر والساندوتشات وغيرها من الساندوتشات والأصناف الاخرى المتعددة، وتعتبر الكفتة من ألذ انواع الوجبات السريعة حيث يمكننا تناولها مع العديد من المقبلات والإضافات الأخرى ويمكننا تناول الكفتة إما بالفراخ او اللحمة وفي الحالتين تعتبر من الوجبات المغذية لأنها تحتوي على مواد غذائية عالية في محتواها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في بناء الأنسجة والعضلات وإمداد الطاقة للجسم وتقوم الكثير من الناس بشراء هذه الكفتة من محلات مطاعم الخارجية التي تعمل على تقديمها بأسعار غالية الثمن.

مكونات عمل وصفة كفتة الفراخ

نصف كيلو واحد من الفراخ المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المفروم.

خمسة ملاعق كبيرة من البقسماط المفروم.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحد صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة كفتة الفراخ