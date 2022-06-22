نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة صحية ومقرمشة أعملي القرنبيط الكرسبي بخلطة لذيذة وبدون ما تمتص زيوت وبطعم جنان في المقال التالي

من الأكلات اللذيذة والشهية، والتى يقبل عليها العديد من الناس الكبار والصغار أيضا وهو القرنبيط، ويتميز بأنه له طعم ورائحة جميلة جدا، ويتميز أيضا بأن له قرمشة رائعة، ويتوقف هذا على كيفية طريقة عمل القرنبيط فالبعض من السيدات يقومون بعمل القرنبيط بطريقة تجعل طعمه ليس له قرمشة فبالتالي لا يقبل على تناوله أحد، ولكن الطريقة التى سوف نقدمها فى هذا المقال خلطة مجربة وناجحة، والتى تتكون من البيض والنشا والدقيق والكركم والملح فيمكن تحضير خلطة القرنبيط بمكونات متواجدة فى كل مطبخ ، وبأسعار بسيطة جدا. مكونات عمل القرنبيط الكرسبى كمية مناسبة من القرنبيط

أربعة فصوص من الثوم المفروم

كمية مناسبة من الماء

إثنين حبة واحدة من البيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون

حزمة من البقدونس الأخضر

حزمة من الكزبرة الخضراء طريقة عمل القرنبيط الكرسبى نقطع القرنبيط إلى قطع صغيرة ونغسلها بالماء.

ثم نحضر إناء ونضع به كمية من الماء ونرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان ثم نضع مباشرة قطع القرنبيط فيه ونتركه لمدة ثلاثة دقائق ليتم سلقه.

وبعد ذلك نخرجه من الماء ونضعه فى طبق ثم نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء ونضع به البيض والنشا والدقيق وكمية من الماء ثم تقليب هذه المكونات.

ثم نقوم بإضافة الكركم والملح والبابريكا والفلفل الأسود والكمون المطحون والبقدونس الأخضر المقطع والكزبره الخضراء والثوم المفروم، ويتم تقليب جميع المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض ونحصل على مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتحضير طاسة ونضع بها الزيت ونرفعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن.

ثم نضع قطع القرنبيط فى الخلطة ثم نضعها فى الطاسة، ونتركها حتى يصبح لونها بنى، وحتى يتم نضجها مع التقليب المستمر، وبهذا يصبح القرنبيط الكرسبى جاهز للتقديم وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بطريقة صحية ومقرمشة أعملي القرنبيط الكرسبي بخلطة لذيذة وبدون ما تمتص زيوت وبطعم جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة صحية ومقرمشة أعملي القرنبيط الكرسبي بخلطة لذيذة وبدون ما تمتص زيوت وبطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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