نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن والمجعد يجعله حرير من أول استعمال في المقال التالي

أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية أن الكاكاو يلعب دوراً فعالاً في فرد الشعر وتنعميه ومنحه الترطيب اللازم، مما يكسبه مظهراً حيوياً صحياً، بدون الحاجة إلى استخدام كريمات فرد أو منتجات البروتين والكيراتين، ويعود السبب إلى أن الكاكاو يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في التخلص من الشوادر الحرة التي تضر بصحة الشعر وتؤدي إلى جفافه وتقصفه، وبالتالي تستطيع بيصلات الشعر الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها بسهولة، بما يعمل على نعومة الشعر ولمعانه. اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن المكونات ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة واحدة من البلسم أو حمام الكريم المناسب لنوع شعر. طريقة التحضير نقوم بخلط كمية الكاكاو الخام مع زيت الزيتون جيداً، حتى يمتزجا ويصبحا خليطاً متجانس القوام.

ثم نضيف ملعقة البلسم أو حمام الكريم إلى الخليط، مع التقليب الجيد حتى يصبح الماسك متماسك.

نقسم الشعر إلى أجزاء متساوية تسهيلاً لك في عملية توزيع الماسك، ثم نقوم بفرد الماسك على كامل أجزاء الشعر بعيداً عن الجذور، والتركيز على الأطراف.

نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين كحد أدنى، ثم نغطي الشعر ببونيه أو كيس بلاستيكي.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ثم نضع حمام الكريم.

ستلاحظين الفرق في شعرك من نعومة وفرد من أول استخدام، كما يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الكاكاو وزيت السمسم لفرد الشعر الخشن قالب من الكاكاو.

ملعقتين من زيت السمسم.

ملعقتين من زيت اللوز المر.

ثمرة موز. طريقة التحضير قومي بإذابة قالب الكاكاو في حمام مائي، ثم أضفيه إلى زيت السمسم وزيت اللوز، وقلبيهم جيداً حتى يمتزجوا معاً.

قومي بوضع قشر الموزة في كمية من الماء، وارفعيهما على النار، وانتظري حتى يصل الماء إلى درجة الغليان لمدة دقيقتين.

أضيفي خليط الكاكاو إلى منقوع قشر الموز، ثم انتظري حتى يبرد الخليط.

افردي الماسك على شعرك باستخدام أي فرشاة، ثم غطي شعرك، واتركيه لمدة 4 ساعات.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو، ثم رطبي شعرك باستخدام كريم التصفيف المناسب لنوع شعرك، ثم مشطي شعرك.

وستجدين أن شعرك أصبح مفروداً وناعماً من أول ماسك، كما يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعياً لتحافظي على شعرك مفروداً وناعماً.

هذه الوصفات من أكثر الوصفات التي لها دور فعال في فرد الشعر الخشن وتنعيمه كما أنها طبيعية ولا تحتوي علي أي مواد كيميائية تضر بفروة الشعر لذا عليك تجربتها والا عمر شويل - جدة اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن والمجعد يجعله حرير من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن والمجعد يجعله حرير من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.