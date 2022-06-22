نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصدور الفراخ أعملي الشيش طاووق على أصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة تجنن في المقال التالي

تقدم ربة المنزل الشيش طاووق لأفراد أسرتها لأن له طعم مميز وله نكهة لذيذة، وقطع الدجاج فى أسياخ مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والملح والبهارات والفلفل الأسود يتم عمل أحلى شيش طاووق ، وتقدمه ربة المنزل فى وجبة الغذاء وفى وجبة العشاء مع طبق من الأرز وطبق من السلطة الطحينة فالدجاج له قيمة غذائية كبيرة جدا لأنه يحتوي على البروتينات التى يحتاجها الجسم، وتغذي خلايا الجسم، ويدخل الدجاج فى عمل الكثير من الأكلات مثل شاورما الدجاج والكفتة والكوردن بلو ومكرونة بالفراخ. مكونات عمل الشيش طاووق كيلو من صدور الدجاج المخلي

ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطع مكعبات

ثلاثة ثمرات من البصل المقطع إلى مكعبات

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنحبيل

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

كمية مناسبة من الخل

كمية مناسبة من الماء

كمية مناسبة من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

أسياخ خشبية طريقة عمل شيش طاووق أولا نقوم بغسل صدور الدجاج بالخل والماء والدقيق ثم ننظفها بالماء الفاتر من هذه الخلطة ثم نقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

وبعد ذلك نقوم بعمل التتبيلة بتحضير وعاء ونضع به الفلفل الأسود المطحون والزنجبيل والبهارات والبابريكا والزبادي وعصير الليمون ثم يتم تقليب هذه المكونات.

ثم نقوم بنقع قطع الدجاج فى وعاء التتبيلة ثم ندخلها فى الثلاجة ونتركها لمدة ثلاثة أو أربعة ساعات.

ثم نحضر الأسياخ الخشبية ثم نبدأ برص الشيش طاووق بوضع قطعة من الدجاج ثم الطماطم ثم البصل ثم الفلفل الأخضر، وهكذا حتى ننتهي من كل كمية الدجاج.

ثم نحضر صينية مناسبة ثم نضع بها أسياخ الشيش طاووق، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضعها فى الفرن ونتركها حتى تمام النضج مع التقليب المستمر.

وبعد النضج يقدم الشيش طاووق فى طبق التقديم. عمر شويل - جدة بصدور الفراخ أعملي الشيش طاووق على أصوله بتتبيلة وخلطة سرية وبطعم وريحة تجنن - ثقفني

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