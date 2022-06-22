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لا يوجد أحد يختلف على طعم البطاطس المقرمشة لأن لها طعم لذيذ وجميل، وسر طعم قرمشة البطاطس خلطة الدقيق المكونة من الدقيق والنشا والملح والكركم فيفضل العديد من الناس تناول البطاطس المقلية في أي وجبة من وجبات اليوم سواء فى وجبة الإفطار مع طبق من الجبنة أو فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء، ويحبون الأطفال تناول البطاطس المقرمشة في ساندويتشاتهم المدرسية مع شرائح من الطماطم والخيار فبعض السيدات يقومون بقلي البطاطس بالطرق العادية التى تجعل البطاطس طرية وغير مقرمشة فبالتالي لا يقبل أحد على تناولها، ولكن البطاطس المقرمشة تتميز بطعمها الكرسبى والرائع، وللبطاطس من العناصر التى تتميز بقيمة غذائية كبيرة جدا لأنها تحتوى على النشويات التى يحتاجها الجسم لبناء خلايا الجسم. مكونات البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق نصف كيلو من البطاطس الطازج

إثنين ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء الدافئ

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر

كمية مناسبة من زيت الزيتون طريقة عمل البطاطس المقرمشة أولا يتم تقشير كمية البطاطس ثم نقطعها على شكل أصابع أو أى شكل حسب الرغبة ثم نقوم بنقعها في الماء لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

ثم نخرج البطاطس من الماء ونجففه جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه جميع المكونات من النشا والدقيق والملح والكركم والماء الدافئ والثوم البودر ثم نقوم بخلط هذه المكونات حتى يصبح لدينا مزيج متجانس، وبعد ذلك نقوم بوضع أصابع البطاطس، ويتم نقع البطاطس في هذه الخلطة لمدة ساعة أو ساعتين.

ثم نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت ونرفعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن.

وبعد ذلك نقوم بوضع البطاطس فى الطاسة لمدة دقائق حتى يتم النضج مع التقليب المستمر حتى يصبح ذهبي اللون.

وبعد تمام النضج نخرج البطاطس ونضعه على طبق به ورق حتى يمتص هذا الورق الزيت، ونقدم طبق البطاطس المقرمشة بجانب الكاتشب أو المايونيز. عمر شويل - جدة هاتي ملعقة دقيق وأعملي البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب زيت وبطعم صحي ولذيذ - ثقفني

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