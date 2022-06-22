اسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها بالخلاط 10 دقائق بدون مفرمة لحمة مقادير مظبوطه 100

سوف نوضح لكم طريقة عمل كفتة الارز في المنزل بكل سهولة وبطريقة سريعة دون أن تقومي بشراء اللحمة من الخارج، حيث أنه من المعروف أن كفتة الارز تكون من المأكولات المحبوبة، كما أنه تكون مشهورة في الوطن العربي إلى حد كبير، وتكون من الاكلات المناسبة في العزومات وفي المناسبات المختلفة د، لذلك بغض الأشخاص لا يقاومون طعمها المميز، ولذلك سوف نقدم لكم ابسط الطرق في عمل كفته الارز في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل كفتة الأرز

مكونات كفتة الارز تكون من المكونات البسيطة والسهلة والتي يتم عملها في المنزل بأقل التكاليف كل ما تحتاج إليه من الخارج هو واحد كيلو من اللحم المفروم وسوف تصنعين أفضل كفتة أرز في حياتك، ومكونات عمل الكفتة تكون كالتالي:

كيلو واحد من اللحم المفروم.

إضافة كوب من الأرز ولكن لا بد أن يكون مطحون.

حوالي أربعة فصوص من الثوم.

رابطة واحدة من البقدونس.

نحتاج إلى رابطة من الشبت.

نحتاج إلى رابطة من الشبت. نصف ملعقة من الفلفل الاسود د.

كوبين من الزيت.

طريقة التحضير:

حيث أنه في البداية لا بد من تحضير الخلاط ونضع به اللحمة والأرز ولا بد أن نقوم بطحنها بشكل جيد.

كما أنه فيما بعد يجب أن تضع كمية من الشبت والبقدونس ونضيف كمية من الثوم المفروم والبصل.

كما أنه يجب أن تحضري وعاء متوسط احجم وفيما بعد تضع به قليل من الزيت.

نضيف كمية البهارات الموجودة.

نضيف كمية البهارات الموجودة. كما أنه فيما بعد يجب أن تحضري الصينية على شكل أصابع.

الخطوة التالية أنه يجب أن تحضر مقلاة ونضع به كمية كبيرة من الزيت الغزير ونضعها على النار ثم فيما بعد تقوم بإضافة كل أصابع الكفتة.

وبعد أن يتم إخراج الكفتة من الزيت تضعها على مناديل حتى تتخلص من كمية الزيت.

فوائد الأرز

يعتبر الأرز مصدر الطاقة: إذا شعرت بالتعب ، فإن تناول وعاء من الأرز هو أفضل فكرة إنه مصدر رائع للطاقة الفورية عندما نستهلك الكربوهيدرات في الأرز ، يتم تحويلها إلى طاقة مما يساعد على زيادة مستويات الطاقة لدينا فهو لا يحافظ على نشاط جسمك فحسب ، بل يحافظ أيضًا على رطوبة عقلك. اشعر بالتعب