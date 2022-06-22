نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الفانيليا اليومية بمقادير اقتصادية ومظبوطة وبطعم هش وخفيف في المقال التالي
تعتبر كيك الفانيليا من الكيك الشهي الذي يمكننا تناوله في العديد من الأوقات المختلفة على مدار اليوم حيث يمكننا تناول هذا الكيك في وجبات الإفطار أو وجبات العشاء نظرا لأنه خفيف وسهل الهضم على المعدة ويمكننا تناوله مع الشاي أو الحليب او العديد من المشروبات الأخرى التي ترغبين بها وتعتبر في الأصل أن الكيك من الذ الحلويات التي يمكننا عملها وتناولها في المنزل بأبسط تكلفة ومن غير مجهود حيث ترغب الكثير من السيدات بتناول الكيك بالطعم الهش القطني لأنهم يعانون أثناء عملهم للكيك من عدم الحصول على القوام الهش القطني ويرجع السبب في عدم الحصول على القوام الهش هو عدم الإلتزام بالمكونات الصحيحة.
مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا بالحليب
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد من الحليب.
- كوب واحد من السمنة السائلة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.
- كوب واحد من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- كوب واحد من السكر.
طريقة عمل وصفة كيك الفانيليا بالحليب
- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد من السمنة السائلة وقومي بخفق تلك المكونات ببعضهما جيدا.
- بعد خفق تلك المكونات ببعضها قومي بتفريغ تلك المكونات في وعاء كبير وضعي به كوب واحد من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا وقومي بعجن وتقليب هذه المكونات ببعضها وفي نفس الإتجاه حتى تتمكنين من الحصول على قوام كثيف ورائع.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بتفريغ هذا الكيك الذي قومنا بتقليبه ف الوعاء في الصينية وقومي بإدخالها في الفرن وأتركيها في الفرن حتى ترتفع كميتها وتنضج جيدا.
- بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد.
- بعد أن تبرد صينية الكيك قومي بتقطيعها إلى قطع متساوية ثم قومي بتقديمها في طبق تقديم ويصبح بذلك جاهز لتناوله بألذ وأشهى طعم كيك هش وقطني لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية الغير مكلفة.
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