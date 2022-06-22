طريقة عمل كيك الفانيليا اليومية بمقادير اقتصادية ومظبوطة وبطعم هش وخفيف

تعتبر كيك الفانيليا من الكيك الشهي الذي يمكننا تناوله في العديد من الأوقات المختلفة على مدار اليوم حيث يمكننا تناول هذا الكيك في وجبات الإفطار أو وجبات العشاء نظرا لأنه خفيف وسهل الهضم على المعدة ويمكننا تناوله مع الشاي أو الحليب او العديد من المشروبات الأخرى التي ترغبين بها وتعتبر في الأصل أن الكيك من الذ الحلويات التي يمكننا عملها وتناولها في المنزل بأبسط تكلفة ومن غير مجهود حيث ترغب الكثير من السيدات بتناول الكيك بالطعم الهش القطني لأنهم يعانون أثناء عملهم للكيك من عدم الحصول على القوام الهش القطني ويرجع السبب في عدم الحصول على القوام الهش هو عدم الإلتزام بالمكونات الصحيحة.

مكونات عمل وصفة كيك الفانيليا بالحليب

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من السمنة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

كوب واحد من السكر.

طريقة عمل وصفة كيك الفانيليا بالحليب