بالطعم الاصلي طريقة عمل الكمونية السودانية باللحم والكمونية التونسية باللحم والكبدة والطعم حكاية

الكمونية من الأطباق المشهورة التي تعتبر من التقاليد السودانية ثم اشتهرت فيما بعد في دول الخليج العربي. يتميز بطعمه اللذيذ ، قاعدته كمون ، بصل وصلصة لحم أو دجاج ، واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لجعلها سهلة في المنزل ، بطعم مغري وأحلى من الجاهزة. اتبع المقال للحصول على المبلغ المحدد.

طريقة عمل الكمونية السودانية والتونسية الاصلية

مكونات عمل الكمونية السودانية :

٢حبة من الفلفل الأخضر الحار.

٢حبة مفرومتان من الطماطم.

ربع كيلو غراماً من لحم الغنم.

٢فص مفروم من الثوم.

٣ ملاعق كبيرة من الكمون.

٢ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

زيت الزيتون حسب الحاجة

٣ بصلات مقطّعة

القليل من الهريسة

القليل من البقدونس المفروم حسب الرغبة

طريقة تحضير الكمونية السودانية:

نقوم بتسخين الزيت في وعاء كبير ثم قومي بتقليب اللحم به حتى يتحمر من جميع الجوانب ، ثم قومي بااضافة كلا من المكونات السابق ذكرها وهي الطماطم والفلفل الحار ومعجون الطماطم والبهارات والبصل والثوم وتترك حتى ينضج الخليط الكمونية ، ثم يرفع الوعاء من النار ويقدم مع رشة من البقدونس الاخضر ومع الهريسة وبالهناء والشفاء

طريقة عمل الكمونية التونسية بالكبدة

المكونات :

نصف كيلو من كبدة البقر مقطعة مكعبات

مئة جرام من لحم البقر المقطع

كوب من الطماطم المهروسة

ملعقة من صلصة الطماطم

ربع كوب زيت

ملعقة ونصف من الكمون المطحون

ملعقة من الفلفل الاحمر المهروس

١/٢ ملعقة من الفلفل الاسود

ملعقة من الملح

٢ فص ثوم

ملعقة من الهريسة التونسية

ربع كوب من البقدونس المفروم

طريقة تحضير :

نقوم بغسل الكبدة جيدا حتى نتخلص من رواسب والدم العالق بالكبدة جيدا وتترك جانبا ، ثم قومي بتسخين الزيت في وعاء لتقليب اللحم فيه حتى تتحمر ، ثم قومي بااضافة الملح والفلفل الاسود والاحمر والصلصة وتقلب جيدا حتى تتداخل الخليط مع بعضهم البعض ثم قزمي بوضع الهريسة والثوم وثم قزمي بتغطيتها بالماء وتترك مدة ٤٥ دقيقة لتنضج وتتسبك الطماطم ، ثم قومي بااضافة الكبده وتترك على النار مدة ربع ساعة حتى تنضج الكبدة ويضاف الكمون وتصبح جاهزه للتقديم