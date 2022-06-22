نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية صاروخية لتطويل وتنعيم ومنع تساقط الشعر وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي
بمجموعة من الزيوت الطبيعية سوف تودعين الشعر الخشن والشعر القصير والشعر الخفيف لأن الشعر الناعم والطويل يراه بعض الناس والأغلبية جميل وجذاب في حالة أنه يكون طويل وناعم وكثيف، وسوف نتعرف فى هذا المقال على المكونات التى تتمثل فى زيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون والفازلين والكركم، ونقدم كيفية صنع هذه الوصفة بطرق سهلة وسريعة التحضير وبمكونات تكلفتها بسيطة جدا، ومتوفرة فى كل منزل فهذه الوصفة سوف تقومي بتجربتها وتعطيكي أفضل النتائج وهو شعر صحي وطبيعي، وتجعل الشعر ناعم وطويل وكثيف، وسوف تحل كل مشاكل الشعر التى تعانى منها الفتيات والسيدات منها خشونة وجفاف الشعر، وتساقط الشعر والفراغات الموجودة بالرأس، والقشرة التى توجد فى فروة الرأس، لذلك ننصحكي بعدم شراء أي منتج أو ماسكات تجارية من المحلات أو الأسواق لإحتوائها على المواد الكيميائية الضارة بالشعر التى تعمل على زيادة وهيشان الشعر وخشونته، وتعمل على تساقط الشعر، وتوجد أسباب أخرى مثل عدم تناول الغذاء الصحى والعامل الوراثى فبجانب إستخدام خلطة المواد الطبيعية يجب الحرص فى التعامل مع الشعر بتمشيطه بفرساة ذات أسنان واسعة، وعدم إستخدام الشامبو والصابون الكيميائي، وعدم إستخدام مجففات الشعر والمكواة، وعدم إستخدام الصبغات الصناعية.
مكونات تطويل وتنعيم وتكثيف ومنع تساقط الشعر
- كمية مناسبة من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة
- واحد بياض بيضة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل
طريقة عمل وصفة لتطويل وتنعيم وتكثيف ومنع تساقط الشعر
- بداية نسخن مجموعة الزيوت فى الميكروويف وهي زيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت القرنفل ثم نتركها جانبا لكي تبرد.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به الفازلين والكركم والقهوة وواحد بياض بيضة والنشا ثم نضع عليه خليط الزيوت ثم يتم التقليب بملعقة خشبية حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.
- وبعد ذلك يتم غسل وتنظيف الشعر من أى كريمات أو زيوت ويتم تجفيفه قليلا.
ثم نقسم الشعر إلى أجزاء متساوية حتى يسهل دهن الخلطة، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخلطة فى جذور وفروة الرأس، وهذه خطوة مهمة جدا حتى تتغلغل بداخل الشعر، ويتم تطويل وتكثيف الشعر من الجذور ثم نتركها لمدة ثلاثون دقيقة.
- وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، وتكرر هذه الخطوة يوميا ولمدة خمسة عشر يوما حتى يصبح الشعر طويل وناعم وكثيف بإستخدام تلك الوصفة الرهيبة والتى تمنع تساقط الشعر نهائيا.
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