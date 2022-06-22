وصفة منزلية صاروخية لتطويل وتنعيم ومنع تساقط الشعر وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ

بمجموعة من الزيوت الطبيعية سوف تودعين الشعر الخشن والشعر القصير والشعر الخفيف لأن الشعر الناعم والطويل يراه بعض الناس والأغلبية جميل وجذاب في حالة أنه يكون طويل وناعم وكثيف، وسوف نتعرف فى هذا المقال على المكونات التى تتمثل فى زيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون والفازلين والكركم، ونقدم كيفية صنع هذه الوصفة بطرق سهلة وسريعة التحضير وبمكونات تكلفتها بسيطة جدا، ومتوفرة فى كل منزل فهذه الوصفة سوف تقومي بتجربتها وتعطيكي أفضل النتائج وهو شعر صحي وطبيعي، وتجعل الشعر ناعم وطويل وكثيف، وسوف تحل كل مشاكل الشعر التى تعانى منها الفتيات والسيدات منها خشونة وجفاف الشعر، وتساقط الشعر والفراغات الموجودة بالرأس، والقشرة التى توجد فى فروة الرأس، لذلك ننصحكي بعدم شراء أي منتج أو ماسكات تجارية من المحلات أو الأسواق لإحتوائها على المواد الكيميائية الضارة بالشعر التى تعمل على زيادة وهيشان الشعر وخشونته، وتعمل على تساقط الشعر، وتوجد أسباب أخرى مثل عدم تناول الغذاء الصحى والعامل الوراثى فبجانب إستخدام خلطة المواد الطبيعية يجب الحرص فى التعامل مع الشعر بتمشيطه بفرساة ذات أسنان واسعة، وعدم إستخدام الشامبو والصابون الكيميائي، وعدم إستخدام مجففات الشعر والمكواة، وعدم إستخدام الصبغات الصناعية.

مكونات تطويل وتنعيم وتكثيف ومنع تساقط الشعر

كمية مناسبة من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل

طريقة عمل وصفة لتطويل وتنعيم وتكثيف ومنع تساقط الشعر