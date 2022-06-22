قناع القهوة المذهل لشد البشرة ومكافحة الشيخوخة والتجاعيد بوتوكس طبيعي، قناع القهوة لإزالة التجاعيد وشد البشرة فالقهوة تحد من علامات التقدم في السن كما أنها تعالج الهالات السوداء، بالإضافة إلى أن القهوة تعالج حب الشباب واثاره وتزيل خلايا الجلد الميتة وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، تعمل القهوة على ترطيب البشرة وزيادة مرونة الجلد كما أنها تعزز الدورة الدموية في البشرة، نحتاج أيضاً إلى الزبادي فهو يحد من علامات التقدم في السن وإزالة التصبغات والبقع، يجعل البشرة تبدو أصغر سناً كذلك نحتاج إلى العسل الطبيعي فهو يقلل من ظهور تجاعيد البشرة، بالإضافة إلى زيت جوز الهند فهو يؤخر حدوث التجاعيد ويمنع الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على فيتامين E، كما نحتاج إلى الشوفان فهو يرطب البشرة ويمنحها النعومة والنضارة.

قناع القهوة المذهل لشد البشرة ومكافحة الشيخوخة

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

التخلص من تجاعيد البشرة نهائياً

أضف القهوة سريعة الذوبان والزبادي في وعاء مناسب ثم امزج جيداً مع إضافة العسل.

أضف جل الألوفيرا و زيت جوز الهند ثم امزج مجدداً جيداً إلى أن تحصل على مزيج كريمي متجانس.

ضعي هذا القناع على بشرتك باستخدام فرشاة نظيفة ضعيه على بشرة الوجه والرقبة ويمكنك وضعه على البشرة حول العينين.

اتركي القناع على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

لأفضل النتائج كرري تطبيق هذا القناع 3 مرات في الأسبوع وستحصل على نتيجة مدهشة من الأسبوع الأول من الاستخدام.

وصفة بديل البوتوكس الطبيعي

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

نصف كوب صغير من الشوفان.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة