بملعقة من القرنفل احصلي على شعر طويل وكثيف كشعر الهنديات لن تصدقي النتيجة

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القرنفل من المكونات الطبيعية التي أصبحت تستخدم بكثرة لعلاج مشاكل الشعر بدلا من استخدام مستحضرات للعناية بالشعر غالية الثمن، لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الشعر والجسم حيث يقوم بتنشيط الدورة الدموية في الشعر وبالتالي يصبح طويل وكثيف وفي هذا المقال نقدم وصفات طبيعية من القرنفل للشعر فتابعونا. تكثيف وتطويل الشعر بالقرنفل المكونات: بيضة.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

2 ملعقة من جل الصبار.

فنجان صغير من زيت الخروع.

فنجان من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب القرنفل مع جل الصبار ثم نضيف البيضة مع الزيوت ونقلب جيدا يوزع المزيج على شعر نظيف وجافة.

يغطي لمدة ساعة ثم يغسل بالماء وشامبو مخفف تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر حتى يصبح الشعر طويل وكثيف.

يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة تزيد من نمو الشعر وتجعله صحي وكثيف أما البيض يوجد به البروتين اللازم لصحة الشعر.

جل الصبار يرطب الشعر ويجعله ناعم كالحرير وزيت الخروع يزيد من كثافة الشعر ويمنع تساقطه. زيت الزيتون والقرنفل لتطويل الشعر المكونات: ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من زيت القرنفل.

5 قطرات من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة قرنفل مطحون. طريقة التحضير والاستخدام: نضع المكونات السابقة في وعاء ونقلب جيدا ثم توزع على الشعر بداية من الجذور مع التدليك لمدة 10 دقائق.

يترك المزيج على الشعر ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر وشامبو طبي هذه الوصفة تجعل الشعر طويل وناعم.

وتعالج الشعر الجاف وتمنع تساقط الشعر وبالتالي يصبح كثيف وينصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيا. خلطة القرنفل والماء لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع المكونات: 3 ملاعق كبيرة أعواد قرنفل.

2 كوب ماء. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضع القرنفل سواء أعواد أو مطحون مع الماء ويرفع على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق ويجب تغطية القدر.

يترك حتى يبرد ثم يوضع في زجاجة بخاخ وقبل الذهاب للنوم نمشط الشعر إلى الأمام ويرش المزيج على الشعر بعد وضعه في بخاخة.

وأثناء وضعه نقوم بتدليك الشعر ثم يلف على شكل كعكة في مقدمة الرأس نكرر نفس الطريقة لمدة أسبوع بدون غسل الشعر.

سوف تلاحظي أن شعر أصبح طويل وناعم وأكثر صحة ولمعان لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة. فوائد القرنفل للشعر يحتوي القرنفل على بعض الفيتامينات ويوجد به مركب الأوجينول الذي يقوم بتعزيز نمو الشعر ويجعله أكثر رطوبة ونعومة.

تدليك الشعر بمغلي القرنفل يوميا يجعل شعر طويل مثل شعر الهنديات في شهر واحد ويساعد أيضا في التخلص من الشعر الأبيض.

يقوم بتطهير فروة الرأس ويمنع ظهور القشرة لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات وبالتالي يقلل الشعور بالحكة. عمر شويل - جدة بملعقة من القرنفل احصلي على شعر طويل وكثيف كشعر الهنديات لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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