طريقة تجهيز حلويات للصيف بسكويت الجيلي الاحمر بدون فرن في ٥دقايق فقط

يحتاج الإنسان في فصل الصيف خاصة إلى تناول بعض الأطعمة الباردة اللذيذة التي تنعش الجسم وتمده بالطاقة ومن أفضل الحلويات التي يمكن لربة المنزل تقديمها لأفراد أسرتها في فصل الصيف هي بسكويت الجيلي الأحمر.

والتي تكون ذات طعم لذيذ وشهي وتقدم باردة ومناسبة جدا لفصل الصيف وبمكونات إقتصادية ومتواجدة داخل كل منزل وتحضر بطريقة سهلة وبسيطة.

حلويات الصيف المنعشة بسكويت الجيلي الاحمر

تعتبر حلوى بسكوت الجلي الاحمر واحده من الحلويات التي يمكن استخدامها وتجهيزها في خلال فصل الصيف.

حيث تقاوم درجه الحراره وتجعل الجسد منتعش طوال فتره ارتفاع درجه الحراره في النهار وتتميز بالكثير من المميزات من اهمها انها تحوز على اعجاب الاطفال والصغار السن والكبار ايضا

مكونات تحضير بسكويت الجيلي الأحمر:

2 باكت من الجيلي الأحمر بطعم الفراولة أو التوت. 4 كوب من الماء. باكت من بسكويت الشاي السادة. 4 من الموز المقطع. نصف كوب من المكسرات حسب الرغبة. 3 ملاعق كبيرة من الكاسترد. 2 كوب من الحليب. نصف كوب من السكر الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت الجيلي الأحمر:

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع فيه الماء ثم نضيف إليه الجيلي الأحمر ونقلبه جيدا.

بعد ذلك نقوم برفع الإناء على نار متوسطة ثم نقوم بالتقليب جيدا لمدة خمس دقائق ثم نقوم برفع الإناء من النار ونتركه ليبرد.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق أخر ونضيف فيه الكاسترد ثم نضيف الحليب والسكر والفانيليا.

نقوم بتقليب المكونات جيدا ثم نرفع الإناء على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة دقائق.

بعد ذلك نقوم برفع الإناء من النار ونتركه جانبا ليبرد.

ثم نقوم بإحضار صينية بايركس ونضع فيها البسكويت ونقوم بإضافة كوب من الجيلي الأحمر على البسكويت.

بعد ذلك نضيف على الجيلي الأحمر الكاسترد ونقوم بتقطيع الموز ونضعه فوق الكاسترد.

ثم نقوم بوضع المكسرات حسب الرغبة عليه ثم نقوم بإضافة باقي كمية الجيلي الأحمر على الموز والكاسترد.

ثم نقوم بإدخال الصينية إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تبرد وتتماسك ثم تقدم باردة.

مكونات تحضير البسكويت بالجيلي والموز: