بسكويت حبات القهوة بأسهل وأسرع وألذ طريقة مع عمل كريمة القهوة اللذيذة

بسكويت حبات القهوة ، من الحلويات اللذيذة والشهية الهشة جداً، والمحبب لدى جميع الأعمار، ويقدم مع وجبة الإفطار مع كربمة القهوة أو كوب من اللبن أو الشاي أو النسكافيه أو يقدم في المساء أو كما ترغبون، ويتميز بفوائد عديدة، وبسهولة تحضيره أيضا، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تحرص ربات البيوت على إعداده لأفراد أسرتهم، حيث يعد نوعا من التغيير والتجديد، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت حبات القهوة وكريمة القهوة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت حبات القهوة

يتكون بسكويت الفول السوداني من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير البسكويت

60 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

55 جم سكر بودرة.

120 جم دقيق كيك.

صفار بيضة.

3 جم قهوة سريعة الذوبان.

8 جم ماء ساخن.

10 جم كاكاو.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت حبات القهوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر كوب ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان والماء الساخن، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب القهوة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة، ثم نخفقها بالملعقة.

ثم نضيف إليها السكر البودرة ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي لمد دقيقتين.

بعد ذاك نضيف صفار البيضة ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف القهوة المذابة ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم ننخل الدقيق والكاكاو على الخليط ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة جداً ومتساوية في الحجم ومستديرة، ثم نرصهم في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نقوم بعمل شق في حبات البسكويت باستخدام النصل الخلفي للسكينة.

بعد ذلك نغطي حبات البسكويت بورق لاصق ونضع الصينية في الثلاجة لمدة 40 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 160رجة مئوية ونتركها لمدة 12 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم بسكويت حبات القهوة في طبق التقديم مع كريمة القهوة أو الحليب أو القهوة.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كريمة القهوة

المقادير

10 جم قهوة سريعة الذوبان.

75 جم سكر بودرة.

100 جم ماء بارد.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه القهوة سريعة الذوبان والماء البارد والسكر البودرة، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي على سرعة عالية لمدة 6 دقائق. ثم نوزع كريمة القهوة في فنجان. ثم نقدم كريمة القهوة. وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت حبات القهوة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بسكويت حبات القهوة، وهي كالآتي: