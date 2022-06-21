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قشر الموز والفحم أقوي خلطة تبييض الأسنان الصفراء وإزالة الجير إليكم أفضل طريقة تبييض الأسنان الصفراء، في الواقع هي ليست طريقة واحدة وإنما عدة طرق طبيعية مختلفة يمكنك اعتماد أحد هذه الطرق، فمعجون الأسنان لا يكفي للحصول على أسنان ناصعة البياض فهو يعمل على تنظيف الأسنان وقتل البكتيريا الضارة في الأنف والحفاظ على رائحة الفم جميلة، فالأسنان جزء مهم ويجب أن نهتم به ونعطيه أولوية في الاهتمام والحفاظ عليه صحي ونظيف لأنه يؤثر بشكل كبير جدًا في الوجه كما أن ألم الأسنان صعب لا يُمكن تحمله. طريقة تبييض الأسنان الصفراء بسهولة 1. قشر الموز لتبييض الأسنان يجب أن يكون قشر الموز طازج وناضج ولكن قوي بحيث يكون فعال والحرص على ألا يكون القشر أسود.

قومي بمضمضة فمك أولًا بالماء ثم ابدئي في فرك أسنانك وتدليكها بقشر الموز ولكن يجب الحرص على ملامسة القشر للشفتين.

كما يجب أن تبقي فمك مفتوحًا طوال مدة فرك الأسنان حتى لا تتأثر الشفايف وحول الفم بالموز أو يتسبب لها في حساسية واحمرار.

اتركي القشور على أسنانك لمدة خمس دقائق على الأقل وكلما زادت المدة كان المفعول أقوى وأفضل. 2. طريقة الفحم لتبييض الأسنان هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة في تبييض الأسنان حيث أنه تم إدخال الفحم في عمل بعض معاجين الأسنان.

لكن عيوب هذه الوصفة أن الفحم قد يكون قوي جدًا على الأسنان ولذلك من الأفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط من كل أسبوع.

يمكنك عملها بإحضار قطعة فحم وطحنها جيدًا ثم غمس فرشاة الأسنان المبللة فيها ثم قومي بفرك أسنانك بالفرشاة ودلكي جيدًا ثم قومي بشطف فمك واغسليه بالطريقة العادية. 3. وصفة الملح لتبييض الأسنان يعد الملح من أكثر المكونات الطبيعية المفيدة للفم والأسنان حيث أننا نقوم بالمضمضة بالملح عند الشعور بألم في أسناننا.

يمكنك استخدام الملح بغمس فرشاة الأسنان المبللة فيه ثم فرك أسناننا به ويمكننا إضافته إلى الفحم و استخدامه بنفس الطريقة.

كما يمكنك إضافة صودا الخبز إلى الفحم وتدليك الأسنان به ويمكنك استخدام وصفة الملح كعنصر منفصل مرة واحدة من كل يوم. عمر شويل - جدة قشر الموز والفحم أقوي خلطة تبييض الأسنان الصفراء وازاله الجير والكلس في ٣ أيام هتحصلي على صفين لؤلؤ - ثقفني

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