الخلطة الجبارة للتبيض من النشا والخل لتفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من التصبغات

كريم الخل والنشا للتفتيح، تسعى العديد من الفتيات والسيدات للوصول لتفتيح طبيعي بعيداً عن المنتجات الكيميائية عالية الأسعار والتي تسبب العديد من المشاكل للبشرة عند كثرة استخدامها، لذلك تبحث العديد منهن عن وصفات طبيعية بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكنها عند الاستمرار عليها لفترة طويلة يتم الحصول على وجه ناصع البياض خالي من الحبوب وكافة مشاكل البشرة من تصبغات ورؤوس سوداء، كما تعمل على شد الوجه وتخلصك من ترهلات البشرة وتؤخر من ظهور التجاعيد، كل ذلك بمكونان من المطبخ غير مكلفين ومتواجدين بشكل دائم وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم الخل والنشا للتفتيح

يمكنك وبكل سهولة الحصول على كريم طبيعي بمكونات بسيطة والتي تكون كالآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من ملعقتين من النشا.

إضافة مقدار ملعقتين من الخل.

مقدار نصف ملعقة من معجون الأسنان.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

نقوم بخلط كافة المكونات جيداً للحصول على خليط كريمي.

يتم توزيع الخليط على كافة الوجه بشكل متساوي.

تقوم بترك الخليط لكي يجف على البشرة بشكل تام لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم فرك الوجه بالخليط والقيام بغسل الوجه بشكل كامل للتخلص من كافة بقايا الخليط.

للحصول على نتيجة رائعة يلزم تكرار الوصفة عدة مرات.

كريم النشا والفازلين للتبيض وشد البشرة

يتم وضع ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة كبيرة من النشا.

ثم يتم مزج تلك المكونات مع بعضها البعض للحصول على قوام كريمي.

يتم تطبيق الكريم على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.

تغسل البشرة ثم يتم ترطيبها بأي نوع كريم مرطب.

لاحظي النتيجة الفورية مجرد وضع الكريم وغسله.

فوائد الخل والنشا للبشرة

تتعدد فوائد كل من الخل والنشا للبشرة والتي تتمثل في الآتي:

يعمل الخل على شد الوجه والتخلص من كافة التجاعيد.

يقوم بتفتيح البشرة بشكل كبير والتخلص من كافة تصبغات البشرة.

يعمل على منح البشرة نضارة والتخلص من الرؤوس السوداء.

كما تعمل النشا على تفتيح البشرة بشكل كبير.

تخلصك من الخطوط السوداء التي تعاني منها.

يمكنك وبكل سهولة إحضار وعاء ووضع القليل من الخل المضاف إليه القليل من ماء الورد والقيام بإحضار قطنه في المحلول ومسح الوجه بها وتكرر هذه الوصفة للحصول على وجه مشدود خالي من التصبغات.

في الختام فقد تعرفنا على كريم الخل والنشا للتفتيح وطريقة إعداد الوصفة ومكوناتها، كما تعرفنا على فوائد كل من الخل والنشا ووصفة شد الوجه بمكونات بسيطة وسريعة التحضير.