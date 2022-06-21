نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطني وهش جدا البريوش في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وحضريه بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة البريوش من المخبوزات اللذيذة التي تشتهر بها فرنسا، حيث أنها تحتوى على قيمة غذائية عالية جدا مفيدة لجسم الإنسان، فهو يعتبر من المعجنات الخفيفة على المعدة ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، وبسبب الإقبال الشديد على تناوله تسعى الكثير من الأمهات على معرفة طريقة عمله في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا نقدم لكم طريقة عمل البريوش اللذيذ.

البريوش

من خلال المكونات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنك عمل البريوش اللذيذ بدون أي تكاليف ولا مجهود أثناء عمله، وتتمثل المكونات من التالي:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار من السكر ما يعادل نصف كوب.

عدد بيضة واحدة الصفار فقط.

ربع كوب من الزبدة.

عدد 2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات العجين المخمر

نصف كوب من الحليب.

2 ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الدقيق.

طريقة عمل العجين المخمر

طريقة عمل العجين المخمر وهذا قبل أن نقوم بعمل البريوش نضع كلا من الدقيق والخميرة الفورية واللبن الحليب، ثم يتم عجن العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة، وتغطى العجينة في مكان دافئ ونتركها حتى تختمر ويزيد حجمها.

طريقة عمل البريوش

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البريوش اللذيذ بسرعة وبساطة؛ حيث أنه غير مكلف وخطواته سهلة، وتتمثل في الآتي:

نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن والفانيليا ونرفعه على النار، وذلك مع التقليب الجيد ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد.

في وعاء آخر نضيف كلا من البيض والسكر والحليب، ونخفق جيدا حتى يذوب السكر.

نضع الدقيق على الخليط السابق ونضيف إليهم العجين المخمر ثم تقلب جيدا.

ثم يتم إضافة الزبدة ونقوم بالعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يغطى العجين بقطعة من القماش ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

بعد التخمر تقسم العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ونضعها في صاج مدهون بالزيت.

نترك العجينة في الصاج لمدة ساعة حتى تختمر مرة أخرى، ثم ندهن وجه البريوش بالبيض المخفوق.

ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج تماما.

بعد أن ينضج نضع عليه مربى أو سكر بودرة على حسب الرغبة.

أصل البريوش

من الجدير بالذكر أن البريوش من المعجنات التي تسعي جميع السيدات من معرفة عملها وهي عجينة سهلة التحضير وتكون ناجحة ويتم عمله بصفة دائمة حتي يتم أكله كوجبة في الفطار أو العشاء أو بين الوجبات لأنه مثل القرص الهشة الطرية التي يحبها الطفال والكبار في أي وقت من الأوقات المختلفة ويتم تقديمه أيضا للضيوف في المناسبات.