صاروخ التفتيح كريم البقدونس والنشا العجيب لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد السنين

كريم البقدونس والنشا من أجمل الكريمات التي تعمل على تبييض البشرة وتزيل التجاعيد منها بشكل رائع، ويساعد على اختراق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها فيخرجها بشكل رائع ويجعل البشرة صافية وجميلة، كما يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب اسمرار البشرة، ويزيل البقع الداكنة الناتجة عن آثار الحبوب وحروق الشمس، كما يعمل على حماية البشرة من الجفاف ويجعلها أكثر نعومة وترطيب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا العجيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا العجيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من مغلي البقدونس.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا العجيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به مغلي البقدونس، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يذوب النشا تماماَ. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نقوم بإضافة زيت اللوز المر، والفازلين، وزيت لبان الذكر ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط كريمي رائع. نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم ونضعها داخل الثلاجة حتى يتماسك جيداً. ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم ويترك حتى الصباح. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين جمال بشرتك.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على تفتيح البشرة ويزيل الرؤوس السوداء نهائياً.

يقضي على التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتسبب حب الشباب.

كما يعيد للبشرة شبابها ويجعلها صافية ونضرة طول العمر.

يزيل البقع الداكنة والتصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الحارقة.

يجدد خلايا البشرة الميتة لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

ماسك البقدونس والعسل لتبييض البشرة