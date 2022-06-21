مش هتبطلي تعمليها.. القرص الفلاحي باللبن الرائب هشة وخفيفة جدا بطعم أحلي من المحلات

طريقة عمل القرص الفلاحي بكيلو دقيق ، القرص الفلاحي الطرية يجب توافرها في المنزل لأنه توفر على ربة المنزل تحضير وجبة الأفطار عندما تكون ربة المنزل ليس لديها في تحضير وجبة متكاملة، لأنه بمجرد تحضير كوب من الشاي مع قرصة طرية، يكون فطور لذيذ وخفيف، لأن مكونات القرص الفلاحي كلها طبيعية ومغذية، لأنها يتم تحضيرها باستخدام اللبن والسمن البلدي ومكونات أخرى سنقوم بتوضيحها في الفقرة القادمة.

مكونات تحضير القرص الفلاحي الطرية

معظم النساء لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الفلاحي في المنزل، وتقوم ربة بشراء القرص من المحلات، ولكنها تكون سعر الكيلو مرتفع جدا، ولكن نحن سوف نقدم لكم تحضير 2 كيلو من القرص الفلاحي اللذيذة، وإليكم المكونات:

٢ كيلو من الدقيق من المخصص للمعجنات.

٦٠٠ جرام من السمنة، مقدار نصف كيلو من السمنة وأكثر بقليل.

كيلو من اللبن الطازج.

كوب من السكر الناعم.

٥٠ جرام خميرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقتين من السمسم.

طريقة التحضير القرص الطرية

قدمنا لكم مكونات 2 كيلو من الدقيق يمكنك مضاعفة الكمية إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير، وإليكم خطوات التحضير: