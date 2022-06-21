نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ألذ ديناميت تشيكن بالخطوات في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشيكن ديناميت، من الأكلات المفضلة والتي يرغب الجميع في تناولها في المطاعم لتميزها بنكهة وطعم وقرمشة شهية هي قطع الدجاج المقرمش اليوم نقدمها لكم بخطوات بسيطة يمكن تحضيرها بالمنزل للحصول على نفس طعم وقرمشة المحلات.

أكلات دايت، دائما ما يحرص الكثير على اتباع نظام غذائي للحفاظ على صحة الحسم والحصول على جسم مثالي ولاكن ما يحدث هو تراجع سريع والرجوع لتناول الطعام بالشكل المعتاد وذلك نتيجة رغبتهم في تناول أنواع مختلفة من الطعام واليوم و من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم بكم بعض الوصفات التي يمكن تخضيرها بالمنزل بخطوات بسيطة لتشجيع الجميع على تناول أنواع ووصفات مختلفة ولاكن يتم تحضيرها بمكونات اقل سعرات حرارية.

طريقة عمل ديناميت تشيكن



من الأكلات المفضلة عند الجميع كبار وصغار هي الفراخ(الدجاج) بمختلف طرق تحضيرها اليوم نقدم لكن وصفة يمكن تخضيرها بطريقة سهلة وبمكونات تجعله اقل سعرات حرارية ليتمكن كل من يتبع نظام غذائي أن يتناوله وهو مطمئن سوف نقدم لكم أولا مقادير تشكن ديناميت ثم الخطوات يجب فقط تحضير المكونات واتباع الخطوات للحصول على ألذ طعم تشكن ديناميت مثل المحلات.

أولا المقادير:

عدد 2-صدور فراخ بانية( مخلي من العظم). ملعقة باربيكا. ملعقة ملح . معلقة صغيرة من ثوم بودر. ملعقة فلفل اسود. ملعقة صوص صويا كورن فليكس مطحون ( بقسماط مطحون) ملعقة زيت زيتون. ملعقة صغيرة كاتشب لايت . ملعقة صغيرة مايونيز لايت. ملعقة صغيرة مستردة ربع معلقة صغيرة من خل. ملعقة صوص رانش خالي الدسم.

خطوات التحضير تشيكن ديناميت

يجب في البداية أن نبدأ و نقطع الفراخ إلى مكعبات. ثم نبدأ في أخضار وعاء غويط ونضع مكعبات الفراخ ويضاف أليها التتبيل من باربيكا، و ملح وفلفل، وثوم بودر . ونقل جيدا ثم يضاف أليها مقدار صويا صوص. ونتركها لمدة ربع ساعة في الثلاجة ثم نحضر طبق به مقدار الكورن فليكس المطحون، ثم نضع مكعبات الفراخ داخل طبق كورن فليكس وغطيها جيد ثم نضعها داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق. نحضر طاسة على النار ونضع زيت ساخن ونضع قطع الدجاج ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي. وأخير نحضر طبق التقديم ونحضر ملعقة كاتشب ومايونيز

أفكار وجبات دايت

نتابع معكم افضل الوصفات والأفكار اكلات الدايت من الأطباق الشهية ألذيذة التي يمكن تحضيرها وتناولها على وجبة الغداء مثل: