طريقة لف المحشي بالمقص بسرعة خيالية بالخطوات والصور

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عمر شويل - جدة طريقة لف المحشي بالمقص واحد من الطرق الحديثة التي يقوم بها الكثيرون، حيث يعد المحشي من الاكلات العربية الشهية التي لايمكن ان تخلي مائدة سفره منها وبالخصوص محشي ورق العنب و محشي الكرنب وتم معرفة طريقة جديدة للف المحشي باستخدام المقص لتوفير الوقت والجهد لربة المنزل لتكون طريقة سهلة لا تؤدي الي تجريح الاصابع مثل السكين ويتم الانتهاء في اسرع وقت للف المحشي لأننا جميعا ندرك ان المحشي يحتاج الي مجهود في اعداده ومن خلال هذا المقال يتم تناول طريقة لف المحشي بالمقص.

يمكنكم بدون استخدام ماكينة لف الورق المحشي القيام باستخدام أدوات بسيطة وسهلة مثل المشط أو المقص أو الشوكة في لف المحشي بسرعة كبيرة جداً، ولكن يجب في بداية الأمر توضيح الآليات اللازمة لعمل خلطة المحشي ومن بعدها الطرق اللازمة للف المحشي، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة لف المحشي بالمقص

إحضار مقص نظيف، لنقوم بإمساك كل ورقه كاملة بالطول، والتخلص من العرق السميك في طرف كل الورقة.

يتم بذات الوضعية في ورقة الكرنب في يدك، والقيام بتقطيعها إلى أجزاء بإستعمال المقص. القيام بفرد ورق الكرنب وحشوة ثم القطع بطرف اليد، حسب حجم أصابع المحشي التي ترغب فيها. مع الاستمرار بعمل نفس الطريقة لكافة أوراق الكرنب. عندما يتم الانتهاء من قطع ولف أوراق الكرنب بالمقص، نقوم بتسويته في حلة خاصة لمحشي الكرنب فقط ليتم رصه فيها بسهوله لتقطيع الكرنب والحصول على حلة محشي تكون جاهزة للتقديم علي المائدة في انجز وقت، ونذكر برابط طريقة عمل كباب الحلة.

كيف يتم صلق الكرنب كامل دون تقطيع

يتم ازالة رأس الكرنب وتفريغها باليد من قلبها.

القيام بصلق الكرنب كاملة في حلة كبيرة لتكون مناسبة لعملية الصلق، علينا بوضعها في ماء مغلي مع القليل من الملح ورشة الكمون دون التقطيع.

يتم وضع الكرنب في الماء باليد أو بالمعلقة ليتم لفها في الماء حتى يدخل الماء المغلي في التجويف الذي تم عمله في الرأس ليصل الي جميع اوراق الكرنب.

علينا بتقليب الكرنب على جميع جوانبها لتصل الي النضج والتطيب والأوراق الخارجية ايضا.

نقوم بنزع أوراق الكرنب واحدة وراء الاخري في حالة الشعور بالنضج.

نضع ورق الكرنب مفرود في طبق جانبنا.

نستمر حتى يتم الانتهاء من ورق الكرنب، ونذكركم برابط طريقة عمل الكفته المشويه.

خطوات تخزين الكرنب

القيام بصلق الكرنب في ماء ساخن.

يتم ازالة عرق الكرنب في منتصف كل ورقة.

علينا لف ورقة الكرنب أفقي اتجاه وضع العروق الممتد به.

قطع ورقة الكرنب الملفوفة حسب الرغبة لتحضير الاصابع فيما بعد.

يتم لف الكرنب على وضعة في أكياس التخزين وحفظة في الفريزر وعندما يتم استعماله يتم خروجة من الفريزر ونتركة حتي في طبق حتي يفك ثم يتم حشوه، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي.

طريقة عمل خلطة المحشي

كشف أهم الطباخين في الوطن العربي أسرار عمل خلطة المحشي والتي يمكنكم بكل سهولة عملها عن طريق تجهيز على الأقل 4 كوب أرز، وطماطم متوسطة الحجم، وبصل، كسبرة، زيت درة، بقدونس، شبت، ثوم، كمون، ملح، فلفل اسود، بهارات، كسبرة مجففه، بعد تجهيز هذه المكونات يمكنكم بكل سهولة عمل خلطة المحشي الجبارة.

وقبل الختام ندعوكم جميعا لكتابة تعليق أسفل هذا المقال نوضح لنا رأيك في شرح طريقة لف المحشي بالمقص بسرعة خيالية بالخطوات.