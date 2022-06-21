كريم الخل والنشا المبهر يجعل بشرتك بيضاء ومشدود ويخفي تجاعيد السنين في دقائق

كريم الخل والنشا من أروع الكريمات التي ينصح باستخدامها خبراء التجميل حيث يعمل الكريم على تبييض البشرة ويخفي تجاعيد السينين في دقائق، ويجعل البشرة متفتحة وجميلة طول العمر، ويزيل الاسمرار من البشرة بشكل رائع، ويجعل البشرة صافية وجميلة كبشرة الأطفال، كما يعمل على تجديد خالية البشرة التالفة ويعيد لها حيويتها ونضارتها، ويزيل البقع الداكنة بالجسم ويخفيها تماماً، كما يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف ويجعلها تبدو ناعمة وجميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الخل والنشا المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الخل والنشا المبهر

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من الخل الأبيض. نصف كوب من الماء العادي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخل والنشا المبهر لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الخل، والماء، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يذوب النشا تماماَ.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة الفازلين والزيوت الطبيعية ونقلب رفق.

نستمر بتقليب الخليط حتى نحصل على خليط مثل الكريم تماماً، ثم نضع الكريم في علبة ونضعها داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم باستخدامه يومياً على البشرة قبل النوم ويترك لمدة ساعة كاملة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

يفضل وضع الكريم على البشرة بشكل منتظم حتى نجعل كبشرة ملكات الجمال.

فوائد كريم الخل والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل على تفتيح البشرة ويحارب التجاعيد. يقضي البثور السوداء والدهون المتراكمة داخل المسام. كما يساعد على منع ظهور الشعيرات الصغيرة بالوجه ويغلق المسام الواسعة. كما يعمل على إزالة التجاعيد نهائياً من البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً. كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تجديد أنسجة الجلد.

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