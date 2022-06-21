نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتحضريه بالبيت أحلى من المحلات تارت البسكويت بالفواكه ووفري في المقال التالي
تعتبر وصفات التارت من الحلويات الغربية السهلة المقدمة على السفرة، كما أن مذاقها رائع للغاية ويعشقها الصغار والكبار، كما أنه من الممكن أن تقومي بإعدادها في الأعياد والمناسبات، ومن المعروف أن طريقة تحضيرها سلسة وبسيطة للغاية، هذا بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، بالإضافة إلى أن المكونات المصنوعة منها لا تكون مكلفة.
تارت البسكويت من أشهى الحلويات التي يتم تحضيرها من بسكويت الشاي ويكون هو المكون الأساسي في هذه الوصفة، وهو يتمتع بمذاق شهي ولذيذ ومميز وهو يقدم في شكل راقي ويتكون من طبقتين وله نكهة وشكل مختلف عن باقي الحلويات كما ذكرنا والن اليكم مكونات وطريقة بالخطوات البسيطة التي تساعد السيدات في عمله لإسعاد أبنائهم.
مكونات عمل تارت البسكويت بالفواكه
- 250 جرام من بسكويت دايجستيف المطحون
- تسعون غرام زبدة لورباك
- كوب من الحليب المحلى نستله
- حبة واحدة فقط من البيض
- ملعقتان من النشا
- كوبان من الحليب السائل
- برش برتقاله او ليمونه
- فواكه تبعاً للرغبة
- ثلاثة ملاعق قطر بارد “للوجه”
طريقة تحضير تارت البسكويت بالفواكه
- اطحني لبسكويت وقومي بإذابة الزبدة وتابعي المزج حتى يتماسك البسكويت.
- قومي بوضعه في قالب التارت وضعيه بالفرن حتى 5 دقائق.
- ضعي كافة مقادير الحشوة في طبق على النار وتابعي الخفق مع التقليب المستمر.
- في النهاية قومي بوضعه في الثلاجة بعد أن يهدأ تماماً حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاث ساعات وبعدها يتم التزيين بالفواكه وتلميعها بالقطر.
مكونات عمل تارت البسكويت بالفواكه
- كوبان من البسكويت
- مارة غرام من الزبدة
- ملعقة من مربى الفراولة
- كوب واحد من كريمة الخفق
- علبة من الجبن الكريمي
- ربع كوب من سكر البودرة
- كوب واحد فقط من الفراولة
طريقة تحضير تارت البيوت بالفواكه
- في البداية قومي بطحن البسكويت بواسطة محضرة الطعام إلى أن يصبح ناعماً.
- قومي بعدها بمزج البسكويت المطحون مع كلاً من الزبدة والمربى بشكل جيد..
- بعدها قومي برص الخليط في قوالب التارت.
- بعد ذلك قومي بإدخال القوالب إلى الفرن وذلك على درجة حرارة 180 درجة حتى مرور حوالي 10 دقائق ثم قومي بإبعادها من الفرن ومن ثم اتركيها حتى تهدأ.
- قومي بخفق الجبن الكريمي بشكل جيد مع السكر بالخفاقة الكهربائية إلى أن يصير المزيج ناعماً.
- بعد ذلك قومي بوضع الكريمة المخفوقة وامزجي بملعقة بلاستيكية.
- قومي بتوزيع الخليط في قوالب التارت مع التزيين بالفراولة.
- بعدها قومي بوضع التارت في الثلاجة حتى مرور حوالي ساعتين وذلك قبل التقديم.
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