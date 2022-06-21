هتحضريه بالبيت أحلى من المحلات تارت البسكويت بالفواكه ووفري

تعتبر وصفات التارت من الحلويات الغربية السهلة المقدمة على السفرة، كما أن مذاقها رائع للغاية ويعشقها الصغار والكبار، كما أنه من الممكن أن تقومي بإعدادها في الأعياد والمناسبات، ومن المعروف أن طريقة تحضيرها سلسة وبسيطة للغاية، هذا بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، بالإضافة إلى أن المكونات المصنوعة منها لا تكون مكلفة.

تارت البسكويت من أشهى الحلويات التي يتم تحضيرها من بسكويت الشاي ويكون هو المكون الأساسي في هذه الوصفة، وهو يتمتع بمذاق شهي ولذيذ ومميز وهو يقدم في شكل راقي ويتكون من طبقتين وله نكهة وشكل مختلف عن باقي الحلويات كما ذكرنا والن اليكم مكونات وطريقة بالخطوات البسيطة التي تساعد السيدات في عمله لإسعاد أبنائهم.

مكونات عمل تارت البسكويت بالفواكه

250 جرام من بسكويت دايجستيف المطحون

تسعون غرام زبدة لورباك

كوب من الحليب المحلى نستله

حبة واحدة فقط من البيض

ملعقتان من النشا

كوبان من الحليب السائل

برش برتقاله او ليمونه

فواكه تبعاً للرغبة

ثلاثة ملاعق قطر بارد “للوجه”

طريقة تحضير تارت البسكويت بالفواكه

اطحني لبسكويت وقومي بإذابة الزبدة وتابعي المزج حتى يتماسك البسكويت.

قومي بوضعه في قالب التارت وضعيه بالفرن حتى 5 دقائق.

ضعي كافة مقادير الحشوة في طبق على النار وتابعي الخفق مع التقليب المستمر.

في النهاية قومي بوضعه في الثلاجة بعد أن يهدأ تماماً حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاث ساعات وبعدها يتم التزيين بالفواكه وتلميعها بالقطر.

مكونات عمل تارت البسكويت بالفواكه

كوبان من البسكويت

مارة غرام من الزبدة

ملعقة من مربى الفراولة

كوب واحد من كريمة الخفق

علبة من الجبن الكريمي

ربع كوب من سكر البودرة

كوب واحد فقط من الفراولة

طريقة تحضير تارت البيوت بالفواكه