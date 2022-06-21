نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مزيل عرق طبيعي بمكونين فقط يخلصك من رائحة العرق وتفتيح فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي مزيل عرق طبيعي بمكونين فقط، رائحة العرق الكريهه تسبب الضيق والإخراج الكثيرون، مما يجعلهم يبحثون عن وصفات طبيعية فعالة تساعدهم في أكتساب الجسم رائحة مميزة وجميلة، فمن الروائح المميزة رائحة الورد فيمكنك عمل مزيل عرق في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة بسيطة جداً،سيمتخ جسمك رائحة جذابة بدل من شراءة ولا يسبب أي أضرار لأنة من مكونات طبيعية مفيدة تعمل على تفتيح الجسم وتدوام رائحتها لوقت طويل.

اقوي مزيل عرق طبيعي بمكونين فقط

المكونات

زيت جوز الهند.

شمع العسل.

زبدة كاكاو.

بيكربونات الصوديوم.

نشا.

زيت اللافندر.

زيت الليمون.

عطر الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

كل ما عليك إحضار وعاء وخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي تتجانس المكونات وتحصلين على خليط كريمي، عليك إحضار علبة فارغة محكمة الغلق ووضع الخليط فيها، واستخدام الخليط بشكل يومي للتمتع برائحة جميل للجسم، وهو لا يسبب أضرار من استخدامه.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بمكونين فقط

المكونات

10جرام من شمع العسل.

10 جرام من زيت اللوز.

20 جرام من زبدة الشيا.

20 جرام من زيت جوز الهند.

5 نقاط من فيتامين ه‍.

قطرات من زيوت عطرية متنوعة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بعمل حمام مائي للاذابة زبدة الشيا وشمع العسل وزيت جوز الهند وزيت اللوز، قومي برفع المزيج على النار بعد التأكد من ذوبان الشيا بشكل تام، ثم عليك تركة جانباً حتي يبرد ثم عليك إضافة قطرات فيتامين ه‍ والزيوت العطرية، عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بوضع الخليط في علبة مزيل قديمة وتصبح جاهزة للاستخدام بأي وقت.

لماذا ينصح باستخدام مزيل العرق الطبيعي