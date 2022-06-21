كيفية علاج الشعر التالف بالشبت والتخلص من المشكلات الجلدية بوصفة طبيعية سهلة

علاج الشعر التالف بالشبت ، مشكلة الشعر التالف والمتقصف وهيشان الشعر من أكثر المشكلات التي تبحث كافة النساء عن علاج سريع لها، وتزداد المشكلة سوء في فصل الصيف خصيصًا مع كثرة التعرض للمياه سواء في البحار أو حمامات السباحة وأيضًا التعرض الشديد لأشعة الشمس التي تسبب مشكلات عديدة في فروة الرأس وتؤدي إلى إصابة الشعر بالمشكلات العديدة، ولكن الحصول على شعر صحي من أهم الأمور التي لابد من الاهتمام بها، ويحتاج ذلك إلى الالتزام بعدد من الأمور وأهمها التغذية الصحيحة واتباع روتين للعناية بالشعر، ويكون هذا الروتين بناء على استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في حماية الشعر وتغذيته دون أن تصيبه بأي مشكلات، ومن بين تلك المواد الطبيعية الشبت وهو من الأعشاب السحرية التي تتميز بأوراقها الخضراء ورائحتها العطرية بالإضافة إلى احتواءها على العديد من العناصر والزيوت العطرية التي تغذي الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

علاج الشعر التالف بالشبت

عرف الشبت عند المصريين القدماء منذ آلاف السنين، ولم تقتصر استخداماته العديدة على عمل الأكلات من السلطة والمخللات، بل يدخل أيضًا في علاج أمراض عديدة من بينها مشكلات الكبد والمرارة والهضم، والعديد من الوصفات التجميلية للعناية بالشعر، حيث أن للشبت قيمة غذائية عالية فهو مصدر غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومن بينها فيتامين أ، ج، والمركبات المضادة للأكسدة، التي تحافظ على تكوين الكالسيوم والحديد والصوديوم، وذلك كله يساعد في العناية بالشعر التالف وتغذيته من الجذور وحتى الأطراف، كما أنه يساعد في ترطيب الشعر وفروة الرأس نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء التي تمد الشعر بالرطوبة وتحفظه من الجفاف، مع مجموعة كبيرة من الزيوت الأساسية التي تعطي الشعر اللمعان المميز.

الشبت لزيادة طول الشعر

نظرًا لأن هناك الكثير من الأفراد يعانون من تساقط الشعر بصورة كبيرة، فأثبتت العديد من الدراسات أن الشبت له دور إيجابي في تحفيز النمو للبصيلات في الأماكن الفارغة للشعر، حيث أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الإصابة بالأمراض الفطرية والفيروسية، وفوق هذا كله فهو يحتوي على الزيوت الطبيعية المغذية للشعر والتي تزيد من كثافته، وتعطيه احساس الحيوية واللمعان، ويساعد في القضاء على القشرة بالرأس لأنه يحتوي على المواد المطهرة الطبيعية.

يحتوي الشبت على نسبة كبيرة من المياه والتي لها دور إيجابي في الحفاظ على رطوبة الشعر، كما أنه يساعد في حصوله على الحيوية واللمعان ويمنع جفاف الشعر تلك المشكلة التي تواجه العديد من الأفراد، بالإضافة إلى أنه يحميه من التقصف والتكسر نظرًا لأنه يقوي بصيلات الشعر، ويصلح لاستخدامه لجميع أنواع الشعر لأنه مادة طبيعية لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة.